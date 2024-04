Times of Israel: Iranul a început atacul asupra Israelului. Mai multe drone ar urma să ajungă în Israel

Iranul a lansat un atac împotriva Israelului cu zeci de drone, potrivit site-ului de știri Axios, citat de Times of Israel. Dronele ar urma să ajungă în câteva ore până să ajungă în Israel.

Nu există nicio declarație imediată din partea Armatei Israeliene cu privire la atac.

Informația este confirmată și de analistul CNN în afaceri politice și globale, Barak Ravid, care spune că Iranul a lansat un atac împotriva Israelului folosind zeci de drone, potrivit a patru oficiali americani și israelieni.

Mai multe drone ar fi fost zărite zburând în sudul Iraqului, scrie Visegrad24 pe X.

BREAKING — Israel’s public broadcaster confirms that Iran has just launched a drone attack on Israel. • The drones are expected to reach Israel in the late hours of tonight — Kann pic.twitter.com/LkazPwJ3La — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) April 13, 2024

BREAKING: Axios reports that Iran just launched a swarm of drones toward Israel. The swarm is still in Iranian airspace — Visegrád 24 (@visegrad24) April 13, 2024

Iranul a amenințat că va ataca Israelul din cauza uciderii a șapte membri IRGC, inclusiv doi generali, în Damasc din Siria săptămâna trecută.

Teheranul a promis să se răzbune pentru atacul Israelului asupra complexului ambasadei Iranului de săptămâna trecută la Damasc, care a ucis un comandant superior al Forței Quds de peste mări a Corpului Gărzii Revoluționare Iraniene și alți șase ofițeri.

Iranul a sechestrat sâmbătă o navă în Golf, acuzând-o că ar avea "legături" cu Israelul, ceea ce a provocat temeri că şi-ar putea pune în aplicare ameninţările de represalii după atacul asupra consulatului iranian din Damasc de la începutul lunii aprilie, care a fost atribuit Israelului.

Armata israeliană a anunţat sâmbătă, 13 aprilie, că închide şcolile din motive de securitate şi limitează adunările publice, după ce Iranul a ameninţat cu represalii pentru atacul mortal asupra consulatului iranian din Damasc de la începutul lunii aprilie, care a fost atribuit Israelului, relatează The Times of Israel.