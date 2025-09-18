Un fost premier israelian anunță că "laserul spațial evreiesc", una dintre conspirațiile favorite ale MAGA, devine realitate VIDEO

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 11:33
167 citiri
Un fost premier israelian anunță că "laserul spațial evreiesc", una dintre conspirațiile favorite ale MAGA, devine realitate VIDEO
Navă spațială în forma stelei lui David FOTO captură din filmul „History of the World, Part I” de Mel Brooks

Armata israeliană și compania Rafael au anunțat că sistemul antiaerian laser „Iron Beam” a terminat cu succes toate testele și că urmează să fie livrat forțelor armate ca să fie folosit în luptă. Până la finalul anului, „Iron Beam” urmează să fie integrat în rețeaua antiaeriană existentă, pentru a doborî obuze, drone și rachete inamice.

Iron Beam este un sistem antiaerian terestru cu un laser de mare putere, conceput pentru a contracara amenințările aeriene, inclusiv rachete, mortiere și drone. Acesta dispune de un sistem avansat de țintire care permite o rază operațională îmbunătățită, o precizie ridicată și o eficiență superioară, menținând în același timp avantajul său unic de neutralizare rapidă a amenințărilor folosind tehnologia laser la un cost neglijabil, a transmis compania Rafael, dezvoltatorul Iron Beam, printr-un comunicat.

Sistemul Iron Beam reprezintă o inovație tehnologică globală, care se așteaptă să se integreze în sistemul de apărare multistrat al Israelului ca o capacitate complementară sistemelor de apărare aeriană Iron Dome, David's Sling și Arrow. Sistemul utilizează tehnologia unică de „optică adaptivă” a Rafael, permițând un fascicul stabil, focalizat și precis.

Așa cum s-a anunțat în luna mai a anului trecut, prototipurile operaționale ale sistemelor laser tactice cu rază scurtă de acțiune ale lui Rafael au fost desfășurate pe tot parcursul războiului actual și au interceptat și învins cu succes zeci de amenințări. Acum, că performanța rachetei Iron Beam a fost dovedită, anticipăm un salt semnificativ în capacitățile de apărare aeriană prin desfășurarea acestor sisteme de arme laser cu rază lungă de acțiune.

Sistemele Iron Beam au fost deja folosite în actualele războaie ale Israelului, dovedindu-și eficiența, interceptând zeci de ținte. După ce vor intra în serviciul activ, antiaeriana laser va deveni și mai bună, estimează Armata Israeliană și IDF.

„Operaționalizarea Iron Beam marchează zorii erei în care sistemele laser vor fi folosite pe scară largă”, a spus generalul Yehuda Elmakayes, șeful unității de cercetare-dezvoltare a IDF, care a lucrat cu Rafael și Elbit la sistemul laser.

Naftali Bennett, fost premier al Israelului și unul dintre politicienii care au susținut mereu o linie agresivă în politica externă israeliană, a lăudat operaționalizarea Iron Beam printr-un mesaj pe Twitter. De asemenea, a anunțat și care ar putea fi viitorul acestei arme inovative.

„Mai târziu îl vom amplasa în spațiu, ca să putem intercepta rachete balistice. Acesta a fost Războiul Stelelor visat de Reagan. Asta va schimba totul”, a scris Bennett care, fără să vrea, a confirmat una dintre cele mai bizare conspirații ale extremiștilor MAGA, anume „laserul spațial evreiesc”.

Eylon Levy, fost purtător de cuvânt al Israelului la începutul războiului cu Hamas, a scris pe Twitter că „laserul spațial evreiesc” a devenit operațional și că va salva vieți.

În 2018, Marjorie Taylor Greene, membră a Congresului din tabăra radicală a MAGA, a folosit rețelele de socializare pentru a-și împărtăși suspiciunile că incendiile din California au fost declanșate de „generatoare solare spațiale” finanțate de susținători puternici și misterioși. Instantaneu, mii de oameni s-au adunat în jurul ei, dând vina pe „laserele spațiale evreiești” și, în cele din urmă, pe familia Rothschild pentru incendii.

Pe baza acestor teorii ale conspirației, jurnalistul Mike Rothschild, expert în domeniu, a scris și o carte, „Lasere spațiale evreiești. Familia Rothschild și 200 de ani de teorii ale conspirației”, în care trece în revistă cum au apărut conspirațiile care au în centru această mare familie de bancheri.

#Israel, #aparare israel, #armata Israel, #laser antidrone, #iron beam, #laser spatial evreiesc , #Israel
