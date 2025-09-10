Israelul răspunde criticilor lui Trump după atacul din Doha: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite”

După atacul aerian din capitala Qatarului, care a vizat lideri de rang înalt ai Hamas, Israelul își asumă pe deplin acțiunea și transmite, într-un gest rar, că interesele sale strategice nu coincid întotdeauna cu cele ale aliatului său american.

Președintele Israelului, Isaac Herzog, a confirmat într-un interviu pentru Daily Mail că ținta principală a atacului a fost Khalil al-Hayya, liderul delegației Hamas aflate în negocieri pentru o posibilă încetare a focului în Gaza.

„L-am vizat pentru că s-a opus unui acord privind Gaza. La fiecare rundă de negocieri spunea ‘da, dar...’”, a declarat Herzog, adăugând că Hayya este „numărul unu în Hamas” și are „sângele a mii de israelieni pe mâini”.

Oficialii israelieni susțin că Hayya a fost unul dintre arhitecții atacului din 7 octombrie 2023, care a declanșat conflictul actual din Gaza.

Tensiuni deschise cu Washingtonul

Atacul, lansat marți asupra unui complex din Doha în care se aflau membri ai conducerii Hamas, a generat reacții critice inclusiv din partea fostului președinte Donald Trump, care a inițiat actuala propunere de acord pentru Gaza.

Ambasadorul Israelului în SUA, Danny Danon, a declarat miercuri că acțiunea a fost una necesară, subliniind însă o nuanță importantă: „Nu acționăm întotdeauna în interesul Statelor Unite, deși apreciem profund sprijinul american.”

La rândul său, premierul Benjamin Netanyahu a reafirmat că operațiunea a fost „în întregime unilaterală” și a sugerat că eliminarea liderilor Hamas ar putea „deschide ușa” pentru încheierea conflictului, dacă planul Trump este acceptat de cealaltă parte.

„Dacă propunerea președintelui Trump este adoptată, războiul poate lua sfârșit imediat”, a spus Netanyahu.

Trump: „Nu am fost informat în prealabil”

Președintele american a reacționat rezervat, distanțându-se de operațiune.

„Nu sunt încântat de ce s-a întâmplat. Vrem înapoi ostaticii, dar modul în care s-a procedat lasă de dorit”, a spus Trump.

Ulterior, într-o postare pe rețelele sociale, el a afirmat că „nu a fost o decizie luată de mine” și că „nu am fost informat în prealabil”.

Reacția acestuia vine pe fondul unei tensiuni vizibile în relația cu Israelul, care pare să fi acționat fără o coordonare strânsă cu Washingtonul, în pofida implicațiilor diplomatice majore.

Qatar condamnă „atacul laș” și amenință cu represalii

Reacția Dohei a fost promptă. Prim-ministrul Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a denunțat lovitura aeriană drept „un act de lașitate” și a avertizat că statul Qatar „își rezervă dreptul de a răspunde”.

„Netanyahu împinge regiunea într-o spirală distructivă din care nu se va mai putea reveni”, a afirmat premierul qatarez.

Doha joacă un rol central în medierea negocierilor dintre Hamas și Israel și găzduiește de ani de zile lideri ai facțiunii palestiniene.

Hamas: delegația a supraviețuit, dar șase persoane au fost ucise

Potrivit oficialilor Hamas, raidul aerian a avut loc în timp ce delegația sa discuta propunerea americană de încetare a focului.

Deși liderii au supraviețuit, inclusiv Hayya și fostul lider Khaled Meshaal, șase persoane – inclusiv fiul lui Hayya și trei gărzi de corp – au fost ucise în atac.

Oficialii israelieni susțin că încă se evaluează rezultatele operațiunii, dar că „decizia de a ataca a fost corectă”.

„Nu este un atac asupra Qatarului, ci asupra unei organizații teroriste. Nu suntem împotriva țărilor arabe”, a subliniat ambasadorul Danon, încercând să limiteze dimensiunea diplomatică a crizei.

O mișcare riscantă care poate izola Israelul

Potrivit unor analiști militari, printre care Dr. Andreas Krieg de la King’s College London, atacul asupra unei reuniuni în care se discuta o propunere americană a fost o încercare clară a Israelului de a sabota procesul de negociere.

„Scopul a fost decapitarea conducerii politice a Hamas și, implicit, blocarea discuțiilor pentru o încetare a focului”, a declarat Krieg.

El adaugă că Israelul a pariat pe o mișcare riscantă, pentru a forța mâna Washingtonului și a-și impune propriile condiții.

„Este o demonstrație de forță adresată atât Hamas, cât și Casei Albe: Israelul nu va respecta negocieri pe care le consideră premature sau impuse din exterior”, explică analistul.

Dar riscul este unul real: „Mai degrabă decât să recâștige controlul asupra procesului diplomatic, Israelul riscă să slăbească poziția SUA, să umilească Qatarul și să se trezească mai izolat ca niciodată.”

În același timp, supraviețuirea conducerii Hamas poate fi percepută ca o victorie simbolică, care întărește narativul rezistenței în rândurile organizației.

Un conflict fără sfârșit clar

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în care au fost ucise 1.219 persoane în Israel, a marcat începutul unui conflict sângeros care continuă și astăzi.

Ofensiva israeliană în Fâșia Gaza a provocat, potrivit datelor Ministerului Sănătății din enclava palestiniană, peste 64.000 de morți, majoritatea civili — cifre considerate fiabile și de Organizația Națiunilor Unite.

