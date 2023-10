Israelul promite să transfome Gaza ”într-un oraș de corturi”. 250 de atacuri aeriene într-o oră

Israelul a lansat miercuri, 11 octombrie, 250 de atacuri aeriene asupra Gaza într-o oră. Loviturile, înainte de zorii zilei, au lovit ceea ce Israelul spune că este un „cuib de teroare”. Ministrul israelian al Apărării spune că a „eliberat toate restricțiile”, iar oficialii israelieni promit să transforme enclava într-un „oraș de corturi”.

Armata israeliană (IDF) toacă Fâșia Gaza cu sute de lovituri aeriene, transformând cartiere întregi în ruine, în timp ce noi atrocități săvârșite de islamiștii Hamas pe teritoriul israelian ies la iveală.

Forţele armate israeliene au lovit peste noapte optzeci de "ţinte" în Beit Hanon, un oraş situat în extremitatea de nord-est a Fâşiei Gaza. Aceste lovituri se adaugă celor peste 450 de ţinte din Al-Furqan vizate în ultimele 24 de ore, inclusiv 200 de lovituri în cursul nopţii, iar alte 70 de "ţinte" au fost lovite în al-Daraj, a precizat armata israeliană.

Printre ţinte se numără bănci şi locuri despre care forţele de apărare ale Israelului spun că au fost folosite de Hamas pentru a dirija atacuri împotriva Israelului.

Ministrul israelian al Apărării a declarat că a „eliminat toate restricțiile” impuse trupelor sale care luptă împotriva forțelor Hamas.

Trupele israeliene au ucis cel puțin 1.000 de palestinieni înarmați care s-au infiltrat din Gaza începând de sâmbătă și au întărit apărarea comunităților din Israel, în timp ce ostilitățile s-au extins pe alte fronturi, a spus principalul purtător de cuvânt militar, contraamiralul Daniel Hagari. Locotenent-colonelul Jonathan Conricus, purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului (IDF), a declarat miercuri dimineață că 300.000 de rezerviști au fost trimiși în sud, aproape de Gaza, și se pregătesc „să execute misiunea care ne-a fost dată de guvernul israelian”

Forțele aeriene israeliene afirmă că au „distrus un sistem avansat de detecție dezvoltat de [Hamas], care a fost folosit pentru a depista aeronavele deasupra Fâșiei Gaza".

Într-o postare pe X, IAF a spus că, „timp de ani de zile, Hamas a creat o rețea de camere de înaltă rezoluție, ascunse în interiorul unor panouri de încălzire solară în întreaga Fâșie Gaza, cu scopul de a identifica și urmări aeronavele". „Ieri, în doar câteva minute (...) avioanele au atacat toate locațiile asociate cu această rețea și au privat Hamas de această capacitate”, a mai spus IAF.

IDF says it targeted Hamas's "aerial detection capabilities" in Gaza. The military says the terror group had a network of cameras, hidden inside solar water heaters across the Strip, in order to track and monitor Israeli aircraft. pic.twitter.com/clfYaQkqS3