Hamasul a folosit drone pentru bombardarea turnurilor de observație israeliene și de-a lungul graniței cu Gaza

Videoclipurile difuzate de Hamas rată cum au fost folosite dronele pentru a lansa războiul cu Israelul. Clipurile au fost difuzate pentru prima dată de canalul TV Al-Aqsa al Hamas duminică, 8 octombrie, dar de atunci au circulat pe rețelele de socializare. Mișcarea islamistă prezintă imagini de aproape cu bombardarea turnurilor de observație israeliene și de-a lungul graniței cu Gaza.

Sistemele de arme au fost, de asemenea, vizate înainte ca Hamas să lanseze rachete, parapantele să zboare peste graniță și oameni înarmați să treacă peste graniță pentru a lupta împotriva trupelor israeliene, a ucide civili și a răpi ostatici.

A compilation of Hamas clips shows how the terror group invaded southern Israel yesterday. First they bombed Israeli observation towers and weapons systems on the border, then fired hundreds of rockets as terrorists on paragliders flew over the border. Moments later, Hamas… pic.twitter.com/D4iIoCV51q