Premierul Netanyau promite răzbunare după atacul grupării Hamas: „Va fi transformată în ruine“

Toate indiciile arată că Forțele de Apărare Israeliene pregătesc o invazie de proporții a Fâșiei Gaza după atacurile fără precedent ale Hamas de, sâmbătă, 7 octombrie. Armata israeliană a anunţat că evacuează aşezări israeliene din zona de frontieră cu Gaza, pe fondul războiului cu organizaţia extremistă palestiniană Hamas, informează duminică agenţia DPA.

Mii de oameni urmează să fie duşi în alte locuri din Israel, a precizat duminică purtătorul de cuvânt al armatei israeliene Richard Hecht.

Armata a declarat drept zonă restricţionată zona din jurul fâşiei de coastă. Încă opt puncte au rămas în sudul Israelului unde armata căuta posibili atacatori, a spus Hecht. Gardul cu Fâşia Gaza a fost spart în 29 de puncte, toate acestea fiind acum sub control. Potenţialii noi atacatori sunt atacaţi din aer în aceste puncte, potrivit lui Hecht.

Aproximativ 300 de israelieni au fost ucişi în atacul devastator la scară largă lansat sâmbătă de Hamas, care este clasificată organizaţie teroristă de UE, SUA şi Israel. Aproximativ 1.600 de persoane au fost rănite.

Mulţi israelieni sunt ţinuţi ostatici în Gaza, inclusiv femei, copii şi cetăţeni în vârstă. Armata israeliană nu a putut furniza până acum cifre exacte.

"Vom oferi Hamas un răspuns foarte dur după acest atac inuman", a spus purtătorul de cuvânt al armatei. "Este o dimineaţă groaznică", a adăugat el.

Potrivit cifrelor militare, printre morţi se numără 26 de militari şi femei, inclusiv un general adjunct şi comandanţi superiori.

Hecht a declarat că instrucţiuni vor fi date populaţiei din Gaza înaintea atacurilor asupra ţintelor Hamas "pentru a evita daune colaterale". Dar nu va fi nicio evacuare de pe teritoriul palestinian, a precizat el. "Le vom spune să meargă spre nord, să meargă spre sud, să meargă spre est", a spus el.

În ceea ce priveşte o posibilă ofensivă terestră, purtătorul de cuvânt a declarat că toate opţiunile sunt pe masă. Punctele de trecere a frontierei în Gaza au fost distruse de Hamas, a spus el. "Nu ne grăbim să le redeschidem", a adăugat el.

Autoritățile politico-militare de prim rang ale Israelului s-a reunit, sâmbătă seară, 7 octombrie, pentru a stabili răspunsul ţării la atacurile organizate de Hamas.

Cabinetul a luat ”o serie de decizii operative cu scopul de a provoca distrugerea capacităţilor militare şi guvernamentale ale Hamas şi ale Autorităţii Palestiniene”, potrivit unei declaraţii transmise de Biroul premierului din Israel.

”Începem un război lung şi dificil. Războiul ne-a fost impus de un atac sângeros al Hamas”, a afirmat premierul israelian Benjamin Netanyahu. Lt. col. Jonathan Conricus, purtător de cuvânt al Forţelor de Apărare ale Israelului, a declarat pentru CNN că ”multe sute”, posibil chiar o mie de luptători Hamas au fost implicaţi în atacurile surpriză de sâmbătă. Duminică, la ora locală 4.15, Conricus a afirmat: ”Încă luptăm, eliberând ultimele case şi locaţii şi comunităţi şi baze”. ”Să sperăm că în zori vom putea să declarăm că am restaurat, în sfârşit, suveranitatea şi ordinea în Israel. Dar nu am reuşit încă acest lucru. Şi asta va fi prioritatea noastră numărul unu”, a spus Conricus. ”Apoi vom închide graniţa şi ne vom asigura că nu mai vin alţi terorişti”, a adăugat el. ”Şi apoi vom începe să ne concentrăm pe a lovi Hamas cum nu am mai făcut-o niciodată”, a mai spus acesta.

Pe lângă pregătirile militare, ieri, ministrul israelian al Energiei a semnat un ordin care obligă compania de electricitate a Israelului să nu mai furnizeze energie electrică în Fâșia Gaza. Singura întrebare e când această operațiune majoră va avea loc. Premierul Natanyahu a avertizat populația să părărească Gaza, fiindcă „va fi transformată în ruine".

