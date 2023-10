O mare parte din Israel a fost trezită sâmbătă dimineață, 7 octombrie, cu sunete de rachete, iar locuitorii din sudul Israelului au fost șocați să audă focuri de armă. Zeci de teroriști se infiltraseră din Gaza, scrie Times of Israel.

La 50 de ani de la războiul de la Yom Kippur, Israelul a fost supus unui atac surpriză – nu din partea armatelor arabe, ci al grupării teroriste Hamas. Și cu civili israelieni vizați pe scară largă și direct.

Pe măsură ce sirenele urlau în sudul și centrul Israelului, platformele de televiziune și rețelele de socializare au început să difuzeze clipuri care arătau ceea ce ar fi trebuit să fie de neimaginat – inclusiv teroriști înarmați în ceea ce părea a fi un convoi de șapte sau opt persoane în camionete, patru sau cinci bărbați înarmați coborând dintr-una din ele pe strada unui oraș din sudul Israelului și alții fiind văzuți alergând pe trotuare, cu armele la vedere.

