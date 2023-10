Lanțul erorilor care a dus la atacul terorist din 7 noiembrie. Israelul a renunțat să mai monitorizeze comunicațiile radio ale Hamas în urmă cu un an

Serviciile de informații israeliene au încetat să monitorizeze comunicațiile radio ale Hamas anul trecut, deoarece credeau că este o pierdere de timp, potrivit unui raport The New York Times.

Raportul, care detaliază eșecurile serviciilor de informații și securitate israeliene în anihilarea atacurilor Hamas la începutul acestei luni, arată că oficialii israelieni au observat, de asemenea, un nivel neobișnuit al activității Hamas în Fâșia Gaza în noaptea dinaintea atacurilor. Dar ei nu și-au putut da seama dacă gruparea teroristă palestiniană plănuia să înceapă un război sau doar efectuează un alt exercițiu militar.

Era ora 3 dimineața pe 7 octombrie, iar Ronen Bar, șeful serviciului de securitate internă al Israelului, încă nu putea determina dacă ceea ce vedea era doar un alt exercițiu militar al Hamas.

La sediul serviciului său, Shin Bet, oficialii petrecuseră ore întregi monitorizând activitatea Hamas în Fâșia Gaza, care era neobișnuit de activă pentru miezul nopții. Oficialii israelieni de informații și de securitate națională, care s-au convins că Hamas nu are niciun interes să meargă la război, au presupus inițial că este doar un exercițiu nocturn.

Judecata lor în acea noapte ar fi fost diferită dacă ar fi ascultat traficul la radiourile portabile ale militanților Hamas. Dar Unitatea 8200, agenția de informații despre semnale a Israelului, a încetat să asculte acele rețele cu un an mai devreme, pentru că a considerat că este o risipă de timp și efort.

Interpretare greșită a datelor

Pe măsură ce timpul a trecut în acea noapte, Bar s-a gândit că Hamas ar putea încerca un atac la scară mică. El a discutat despre preocupările sale cu generalii de vârf ai Israelului și a ordonat echipei „Tequila” – un grup de forțe de elită împotriva terorismului – să se desfășoare la granița de sud a Israelului.

Până aproape de începutul atacului, nimeni nu a crezut că situația este suficient de gravă pentru a-l trezi pe premierul Benjamin Netanyahu, susțin trei oficiali israelieni ai apărării.

În câteva ore, trupele Tequila au fost implicate într-o luptă cu mii de oameni înarmați ai Hamas care au pătruns prin gardul lăudat de graniță al Israelului, au accelerat cu camioane și motociclete în sudul Israelului și au atacat satele și bazele militare.

Cea mai puternică forță militară din Orientul Mijlociu nu numai că subestimase complet amploarea atacului, dar eșuase total în eforturile sale de adunare de informații, mai ales din cauza orgoliului și a presupunerii greșite că Hamas este o amenințare limitată.

În ciuda tehnologice sofisticate de spionaj a Israelului, oamenii înarmați de la Hamas au urmat un antrenament extins pentru asalt, practic nedetectați de cel puțin un an. Luptătorii, care erau împărțiți în diferite unități cu obiective specifice, aveau informații meticuloase despre bazele militare ale Israelului și despre structura kibutzim-urilor.

Sentimentul de securitate cândva invincibil al țării a fost spulberat

Peste 1.400 de oameni au fost uciși, inclusiv multe femei, copii și bătrâni care au fost uciși în mod sistematic și brutal. Sute sunt ținuți ostatici sau sunt încă dispăruți. Israelul a răspuns printr-o campanie de bombardament feroce asupra Gaza, ucigând peste 8.000 de palestinieni și rănind alți mii, potrivit ministerului sănătății condus de Hamas. Armata israeliană a semnalat duminică un atac mai puternic asupra Gazei, spunând că și-a extins incursiunea la sol peste noapte.

Oficialii israelieni au promis o anchetă completă pentru a afla ce a mers prost.

Chiar și înainte de această anchetă, este clar că atacurile au fost posibile din cauza unei cascade de eșecuri din ultimii ani - nu ore, zile sau săptămâni. O examinare a New York Times, bazată pe zeci de interviuri cu oficiali israelieni, arabi, europeni și americani, precum și pe o analiză a documentelor guvernamentale israeliene și a dovezilor colectate de la raidul din 7 octombrie, arată că:

-Oficialii israelieni de securitate au petrecut luni de zile încercând să-l avertizeze pe Netanyahu că tulburările politice cauzate de politicile sale interne slăbeau securitatea țării și încurajează inamicii Israelului. Premierul a continuat să promoveze aceste politici. Într-o zi din iulie, el a refuzat chiar să se întâlnească cu un general important care a venit să emită un avertisment de amenințare bazat pe informații secrete, potrivit oficialilor israelieni.

-Oficialii israelieni au apreciat greșit amenințarea reprezentată de Hamas de ani de zile, și mai critic în perioada premergătoare atacului. Evaluarea oficială a informațiilor militare israeliene și a Consiliului de Securitate Națională din mai 2021 a fost că Hamas nu avea niciun interes să lanseze un atac din Gaza care ar putea invita un răspuns devastator din partea Israelului, susțin cinci persoane familiarizate cu evaluările. În schimb, serviciile de informații israeliene au evaluat că Hamas încearcă să stimuleze violența împotriva israelienilor din Cisiordania, care este controlată de rivala sa, Autoritatea Palestiniană.

-Convingerea lui Netanyahu și a oficialilor de securitate israelieni de vârf că Iranul și Hezbollah, cea mai puternică forță proxy a sa, reprezintă cea mai gravă amenințare la adresa Israelului, a distras atenția și resursele de la combaterea Hamas. La sfârșitul lunii septembrie, înalți oficiali israelieni au declarat pentru NYT că sunt îngrijorați că Israelul ar putea fi atacat în următoarele săptămâni sau luni pe mai multe fronturi de grupurile de miliție susținute de Iran, dar nu au menționat că Hamas ar iniția un război cu Israelul din Fâșia Gaza.

În ultimii ani, agențiile americane de spionaj au încetat în mare măsură să colecteze informații despre Hamas și planurile sale, crezând că grupul era o amenințare regională pe care Israelul o gestiona.

În general, aroganța oficialilor politici și de securitate israelieni i-a convins că superioritatea militară și tehnologică a țării față de Hamas va ține gruparea teroristă în frâu.

Avertismente ignorate

Pe 24 iulie, doi generali israelieni de rang înalt au sosit la Knesset, parlamentul israelian, pentru a transmite avertismente urgente parlamentarilor israelieni, susțin trei oficiali israelieni din ministerul apărării.

Knesset-ul era preocupat în acea zi să dea aprobarea finală uneia dintre încercările lui Netanyahu de a reduce puterea justiției israeliene – un efort care a convulsionat societatea israeliană, a declanșat proteste masive de stradă și a dus la demisii pe scară largă din rândul rezerviștilor.

O parte din ce în ce mai mare a piloților operaționali ai Forțelor Aeriene amenința că vor refuza să se prezinte la serviciu dacă legislația ar fi adoptată.

În servieta unuia dintre generali, Aharon Haliva, șeful Direcției de Informații Militare a Forțelor de Apărare Israeliene, se aflau documente foarte clasificate care detaliau o judecată a oficialilor de informații că tulburările politice încurajează inamicii Israelului. Un document a afirmat că liderii a ceea ce oficialii israelieni numesc „axa rezistenței” – Iran, Siria, Hamas, Hezbollah și Jihadul Islamic Palestinian – au considerat că acesta este un moment de slăbiciune israeliană și un moment pentru a lovi.

Generalul Haliva era gata să spună liderilor coaliției că tulburările politice creau o oportunitate pentru inamicii Israelului de a ataca, mai ales că au existat mai multe demisii în armată. Doar doi membri ai Knesset-ului au venit să-i asculte briefingul.

Legislația a fost adoptată cu o majoritate covârșitoare.

Separat, generalul Herzi Halevi, șeful de stat major al armatei, a încercat să-i transmită aceleași avertismente lui Netanyahu. Premierul a refuzat să-l întâlnească, au spus oficialii. Biroul lui Netanyahu nu a răspuns la o solicitare de a comenta despre această întâlnire.

Avertismentele generalilor s-au bazat în mare parte pe o serie de provocări la granița de nord a Israelului.

În februarie și martie, Hezbollah a trimis drone încărcate cu explozivi către platformele de gaz israeliene. În martie, un militant a escaladat gardul de graniță din Liban în Israel, purtând mai multe bombe puternice, arme, telefoane și o bicicletă electrică pe care a călătorit până la o intersecție importantă din nord. Apoi a folosit o încărcătură puternică, aparent încercând să arunce în aer un autobuz.

Pe 21 mai, Hezbollah a organizat, aparent, pentru prima dată exerciții militare la unul dintre locurile sale de antrenament din Aaramta, în sudul Libanului. Hezbollah a lansat rachete și a lansat drone care au aruncat explozibili asupra unei așezări israeliene închipuite.

Oficialii israelieni credeau că Hezbollah conduce planificarea unui atac coordonat împotriva Israelului, dar nu unul care să provoace un război total.

Preocupările oficialilor au crescut în august și septembrie, iar generalul Halevi a făcut public preocupările sale.

„Trebuie să fim mai pregătiți ca niciodată pentru un conflict militar extins și pe mai multe arene”, a spus el la o ceremonie militară din 11 septembrie, cu doar câteva săptămâni înainte de atac.

Aliații lui Netanyahu au intervenit la televiziunea israeliană și l-au condamnat pe generalul Halevi pentru că a semănat panică.

Într-o serie de întâlniri, Shin Bet a dat avertismente similare înalților oficiali israelieni ca și generalul Halevi. În cele din urmă, și Bar a ieșit public.

„Din investigațiile pe care le facem, putem spune astăzi că instabilitatea politică și diviziunea în creștere sunt o lovitură de încurajare pentru țările axei răului, organizațiile teroriste și amenințările individuale”, a spus Bar într-un discurs.

Guvernul lui Netanyahu a ignorat, de asemenea, avertismentele vecinilor Israelului.

Focalizarea greșită

În timp ce oficialii de securitate și informații au avut dreptate în privința unui atac care urma, concentrarea lor intensă asupra Hezbollah și Iran a avut un efect tragic. A fost acordată mult mai puțină atenție amenințărilor din Gaza. De la retragerea Israelului în 2005, Hamas a avut doar lupte periodice cu armata israeliană.

Sub patru prim-miniștri diferiți, Israelul a decis în mod repetat că reocuparea Gazei și zdrobirea Hamas ar costa prea multe vieți și ar dauna prea mult reputației internaționale a Israelului.

Israelul știa că Hamas, pe care Iranul îl sprijină cu finanțare, antrenament și arme, a devenit mai puternic în timp. Însă oficialii au crezut că ar putea să țină cont de Hamas cu o rețea extinsă de spioni umani, instrumente sofisticate de supraveghere care ar furniza avertismente timpurii despre un atac și fortificații la graniță pentru a descuraja un atac la sol al Hamas. De asemenea, s-au bazat pe sistemul de apărare aeriană Iron Dome pentru interceptarea rachetelor lansate din Gaza.

Strategia, confirmată de mai mulți oficiali israelieni, a dat ceva roade. De-a lungul anilor, investiția Israelului în pătrunderea în cercul apropiat al Hamas din Gaza a permis Israelului să descopere planurile de atac ale grupului și, ocazional, a dus la asasinarea liderilor Hamas.

Întărirea Hamas

În mod public, Netanyahu a folosit o retorică directă despre Hamas. Sloganul său electoral din 2008 a fost „Puternic împotriva Hamas”, iar într-un videoclip de campanie la acea vreme el a promis: „Nu vom opri IDF Vom termina treaba. Vom răsturna regimul terorist al Hamas”.

De-a lungul timpului, însă, a ajuns să vadă Hamas ca pe o modalitate de a echilibra puterea față de Autoritatea Palestiniană, care deține control administrativ asupra Cisiordaniei și caută de mult un acord de pace cu Israel în schimbul unui stat palestinian.

Netanyahu le-a spus asistenților de-a lungul anilor că Autoritate palestiniană slabă a redus presiunea asupra lui de a face concesii palestinienilor în cadrul negocierilor, potrivit mai multor foști oficiali israelieni și apropiați a Netanyahu. Un oficial din biroul lui Netanyahu, care a vorbit sub condiția anonimatului, a negat că aceasta ar fi fost politica primului ministru.

Dar nu există nicio îndoială că oficialii israelieni au văzut Hamas ca pe o amenințare regională, nu ca pe o organizație teroristă globală precum Hezbollah sau Statul Islamic. Acest punct de vedere a fost împărtășit la Washington, iar agențiile de informații americane au dedicat puține resurse pentru a colecta informații despre grup.

Unele părți ale guvernului american credeau chiar că agenții Hamas ar putea fi recrutați ca surse de informații despre grupurile teroriste considerate priorități mai urgente la Washington.

Jonathan Schanzer, un fost oficial al Departamentului Trezoreriei și acum vicepreședinte senior pentru cercetare la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor, și-a amintit de o întâlnire pe care a avut-o în 2015 cu oficiali americani de informații și de aplicare a legii despre agenți Hamas din interiorul Statelor Unite.

În timpul întâlnirii, și-a amintit el, oficialii i-au spus că încearcă să transforme agenții Hamas în „active” în lupta împotriva Statului Islamic.

Invincibilitatea zidului

Oficialii israelieni au crezut ferm că „Bariera” – un zid de beton armat de aproape 60 de kilometri, deasupra și sub pământ, finalizat în 2021 – va sigila ermetic Gaza. Exista, de asemenea, un sistem de supraveghere la graniță bazat aproape exclusiv pe camere, senzori și sisteme de „sight-shooter” operate de la distanță, au declarat patru ofițeri superiori militari israelieni pentru The New York Times.

Înalți oficiali militari israelieni credeau că o combinație între sistemele de supraveghere de la distanță și zidul formidabil ar face aproape imposibilă infiltrarea în Israel și, astfel, va reduce nevoia ca un număr mare de soldați să fie staționați la baze.

Dar atacul Hamas a scos la iveală fragilitatea acestei tehnologii. Grupul a folosit drone explozive care au deteriorat antenele celulare și sistemele de tragere de la distanță care protejau gardul dintre Gaza și Israel.

Pentru a ocoli tehnologia puternică de supraveghere a Israelului, luptătorii Hamas au părut, de asemenea, să impună o disciplină strictă în rândurile grupului pentru a nu discuta despre activitățile sale pe telefoanele mobile. Acest lucru le-a permis pregătească atacul fără a fi detectați, a spus un oficial european.

Cel mai probabil, grupul și-a împărțit luptătorii în celule mai mici, fiecare antrenat probabil doar pentru un obiectiv specific. În felul acesta, oamenii de rând nu au înțeles amploarea atacurilor pentru care se pregăteau și nu ar fi putut dezvălui operațiunea dacă ar fi fost prinși, a spus un oficial european, pe baza analizei sale asupra modului în care s-a desfășurat atacul și a videoclipurilor difuzate de grup din operațiune.

Este posibil ca Hamas să fi învățat o astfel de disciplină operațională de la Hezbollah, care a derutat forțele israeliene pe câmpul de luptă, împărțind luptătorii săi în unități mai mici de prieteni sau rude, potrivit oficialilor libanezi cu legături cu grupul. Dacă luptătorii vorbesc deschis pe telefoanele mobile pentru a coordona operațiunile militare, au spus oficialii libanezi cu legături cu grupul, o parte din codul lor este să vorbească în amintirile din copilărie – de exemplu, să ceară să se întâlnească pe un teren în care s-au jucat cândva împreună.

Hamas a susținut că la lovitura de deschidere au luat parte 35 de drone, inclusiv Zawari, o dronă încărcată cu explozivi.

„Am început să primim mesaje că a existat un raid pe fiecare linie de raportare”, a mărturisit un soldat, care se afla la baza Diviziei Gaza în ziua invaziei.

„Pe fiecare linie de raportare veneau roiuri de teroriști”, a adăugat soldatul. „Forțele nu au avut timp să vină să-i oprească. Au fost roiuri de teroriști, ceva psihotic, și ni s-a spus pur și simplu că singura noastră alegere era să fugim pentru a ne salva viețile.”

Într-o conversație cu anchetatorii militari la două săptămâni după atac, soldații care au supraviețuit atacului au mărturisit că antrenamentul Hamas a fost atât de precis încât au deteriorat un rând de camere și sisteme de comunicație, astfel încât „toate ecranele noastre s-au stins aproape exact în aceeași secundă. ” Rezultatul a fost o orbire aproape totală în dimineața atacului.

După ce luptele au încetat, soldații israelieni au găsit radiouri de mână asupra unora dintre militanții Hamas morți - aceleași aparate de radio pe care oficialii serviciilor de informații israeliene au decis în urmă cu un an că nu mai merită monitorizate.

