Grupul de hackeri Killnet, apropiat de Kremlin, lansează un atac cibernetic împotriva Israelului

Un grup de hackeri ruși numit Killnet, afiliat Kremlinului, a lansat un atac cibernetic împotriva guvernului israelian pe fondul escaladării conflictului declanșat de atacul surpriză al Hamas de sâmbătă, 7 octombrie.

Duminică dimineață, 8 octombrie, grupul a postat o declarație prin Telegram în care susținea că guvernul israelian este vinovat de atacuri teroriste: „În 2022, ați susținut regimul terorist al Ucrainei. Ați trădat Rusia. Astăzi, Killnet vă informează oficial despre asta! Toate sistemele guvernamentale israeliene vor fi supuse atacurilor noastre!”

Killnet a postat o fotografie care arată că site-ul web al guvernului israelian era offline, scriind: „Situl guvernamental principal al regimului israelian a fost ucis!”

Câteva ore mai târziu, contul de Telegram oficial al Killnet a venit cu clarificări că organizația nu este împotriva poporului israelian, ci mai degrabă împotriva „regimului israelian”, care „s-a vândut curvei NATO, același terorist principal, cu sloganul PACE și Apărare!”.

Grupul a adăugat: „Atrocitățiile pe care Hamas sau Israel le comit împotriva civililor sunt îngrozitoare! Excludem posibilitatea de a ataca infrastructura critică a ambelor părți!”

„Civilii din Gaza și Israel nu au trebuie să-și dea viața de dragul nenorociților din Europa”.

Anonymous Sudan, un alt grup hacktivist, suspectat că nu este nici anonim, nici sudanez, ci rus, s-a alăturat Hamas și Killnet, pe Telegram.

Grupul a atacat site-ul The Jerusalem Post, duminică. Institutul de presă a transmis pe X (cunoscut anterior ca Twitter): „The Jerusalem Post a fost vizat de multiple atacuri cibernetice în această dimineață, care au cauzat prăbușirea site-ului nostru. Ne vom întoarce în curând și vom continua să fim principala sursă de informații despre Operațiunea Swords of Iron și atacurile criminale ale Hamas”.Sâmbătă, Anonymous Sudan a susținut că a vizat Iron Dome al Israelului, sistemul mobil de apărare aeriană al țării și a mai spus că a atacat aplicațiile Alert din Israel.

Un alt grup rus de hacking, Cyber Army of Russia, a efectuat un sondaj pentru a determina ce parte ar trebui să sprijine, duminică seara.

Hacktiviștii pro-israelieni sunt și ei activi. De exemplu, duminică după-amiază, site-ul oficial al Hamas a fost desființat – se presupune că de un grup de hackeri, numit India Cyber Force. Alte bande pro-israeliene includ SilenOne, Garuna Ops și Team UCC Ops.

În Pakistan, grupul care poartă numele „Team Insane PK” a spus că a spart o centrală hidroelectrică din Israel și că plănuia să publice date mai târziu.

The Russian group, ‘Cyber Army of Russia,’ is currently conducting a poll to determine which side they should support#CyberAttack #threatintel #Israel #Russia https://t.co/vzJXpKQDg0 pic.twitter.com/HBpnuYIbyZ