Ce se știe despre atacul Israelului asupra Iranului. Cât de aproape au fost loviturile de siturile nucleare

Israelul a desfăşurat vineri, 19 aprilie, o operaţiune militară de represalii împotriva Iranului, pe fondul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu care ameninţă să împingă regiunea într-un conflict mai larg.

Iranul a folosit baterii de apărare aeriană în mai multe locații, după ce au fost raportate trei explozii în apropierea unei baze aeriene militare din apropierea orașelor Isfahan și Tabriz, a anunțat presa de stat din Teheran vineri dimineață.

Oficialii americani au confirmat lovitura, adăugând că președintele Joe Biden a fost avertizat mai devreme joi, 18 aprilie, că atacul va avea loc în următoarele 48 de ore.

Israelul a asigurat SUA că instalațiile nucleare iraniene de lângă Isfahan nu vor fi vizate, a informat CNN.

Atacul vine după lovitura de răzbunare a Iranului din weekend, când Teheranul a lansat aproximativ 300 de drone și rachete asupra Israelului, ca răspuns la uciderea mai multor comandanți ai Gărzii Revoluției Islamice la un consulat iranian din Siria, la începutul acestei luni.

Un conflict de tip "tit-for-tat" amenință acum să scape de sub control în Orientul Mijlociu, în timp ce Iranul decide cum să răspundă la ultimul atac.

Referindu-se la atac la televiziunea de stat, un comandant militar de rang înalt a părut să minimizeze acțiunea Israelului, spunând că nu au fost provocate pagube la baza din Isfahan, un oraș puternic asociat cu programul nuclear iranian.

Televiziunea de stat iraniană a informat că mini-dronele pilotate de „infiltrați din interiorul Iranului” au fost doborâte, anunță agenția de presă Reuters.

"Trei drone au fost observate pe cerul deasupra Isfahanului. Sistemul de apărare antiaeriană a devenit activ și a distrus aceste drone pe cer", a adăugat televiziunea.

Oficialii iranieni au mai spus pentru New York Times că atacul a fost efectuat de drone mici – potențial lansate din interiorul Iranului. Radarul nu a detectat aeronave neidentificate care au pătruns în spațiul aerian iranian, au spus oficialii.

Alte drone au fost doborâte în Tabriz, a relatat ziarul.

Loviturile de răzbunare ale Israelului în interiorul Iranului au părut să arate că oricând pot fi vizate siturile nucleare, avertizând despre pericole sporite pe fondul războiului din umbră care se desfășoară între cele două puteri regionale, care amenință să scape de sub control.

Hărțile unde au avut loc loviturile au dezvăluit acum locațiile siturilor nucleare ale Iranului după ce atacurile – descrise drept „trei explozii” de agenția de știri Fars a Iranului – au fost auzite în apropierea orașului Qahjavarestan, aproape atât de aeroportul Isfahan, cât și de baza aeriană a armatei Shekari.

