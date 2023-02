Karaj, o localitate de lângă Teheran a fost bombardată. Ținta strategică din domeniul nuclear pe care Israelul o urmărește VIDEO

O serie de explozii, urmate de incendii au fost văzute în noaptea de joi spre vineri în orașul iranian Karaj, care a mai fost vizat anterior de un atac cu dronă pusă pe seama Israelului.

Videoclipurile postate pe rețelele sociale au arătat explozii și incendii în orașul situat la aproximativ 40 de kilometri nord-vest de capitala iraniană, Teheran. Trasoarele au luminat cerul nopții, și explozii au fost auzite. Imaginile arată cum bateriile aeriene iraniene trag spre ținte care nu se văd însă.

Agenția iraniană de știri IRNA a atribuit ulterior activitatea unui exercițiu neanunțat la o bază a Gărzii Revoluționare.

În 2021, o lovitură cu dronă israeliană a deteriorat o unitate de asamblare a centrifugelor din Karaj.

Iranul a susținut că a dejucat acest atac, dar presa israeliană a raportat că instalația a fost avariată în timpul atacului. Imaginile din satelit au indicat și deteriorarea site-ului.

Se pare că în atacul de joi spre vineri a fost lovit Iran Centrifuge Technology Company, sau TESA. Fabrica TESA a fost însărcinată cu înlocuirea centrifugelor deteriorate de la instalația nucleară de la Natanz și, de asemenea, se pare că produce centrifuge mai avansate care pot îmbogăți mai rapid uraniul, scrie Times of Israel.

