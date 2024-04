Israelul răspunde Iranului. Ce se află la baza aeriană din Isfahan, în apropierea căreia au lovit israelienii VIDEO

Explozii au fost auzite în apropiere de orașul iranian Isfahan vineri dimineața devreme, 19 aprilie, când Israelul ar fi lansat un atac de represalii foarte așteptat după atacul iranian asupra Israelului de acum câteva zile, sfidând presiunea internațională de a se abține.

Nu a existat nicio confirmare oficială a unui atac din partea autorităților israeliene; mass-media de stat din Iran a raportat doar că apărarea antiaeriană a fost activată, minimalizând afirmațiile privind un atac asupra unui sit militar din orașul situat la aproximativ 315 kilometri sud de Teheran și descriind incidentul ca fiind obișnuit.

Însă oficiali israelieni și americani au declarat, sub protecția anonimatului, pentru agențiile de presă americane că Israelul a efectuat un atac. Iar New York Times a declarat că trei surse iraniene au confirmat că o bază aeriană militară din Isfahan a fost lovită. Amploarea pagubelor nu este clară.

Un oficial israelian a declarat pentru Washington Post că o lovitură de dronă israeliană asupra unui site militar iranian în această dimineață a fost menită să trimită un mesaj Iranului că Ierusalimul poate lovi în interiorul țării.

Un canal de știri iranian cu sediul la Londra a publicat imagini care pretind să arate o presupusă lovitură de dronă israeliană asupra unei baze militare de lângă Isfahan.

Iran International has obtained videos in which shots and sirens are heard, amid reports of an Israeli strike in Iran and the activation of air defenses in Isfahan.pic.twitter.com/BwVfukeWfP