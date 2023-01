Rusia a transmis o amenințare voalată Israelului și Statelor Unite, când a condamnat atacul asupra unui depozit de arme iranian, în timp ce secretarul de stat al SUA Antony Blinken a vorbit cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu la Ierusalim, scrie Jerusalem Post.

Secretarul de presă al Pentagonului, generalul Patrick Ryder, a spus că nicio forță militară americană nu a fost implicată în explozia de la Isfahan (Iran) din weekend. Israelul, așa cum este politica sa în astfel de atacuri, nici nu și-a negat și nici nu și-a confirmat implicarea.

Ministrul de externe Eli Cohen i-a spus lui Blinken, când cei doi s-au întâlnit, că plănuiește să viziteze Kievul în viitorul apropiat.

Instituțiile care se ocupă de securitatea Israelului se așteaptă la lovituri de răzbunare din partea Iranului, după seria de atacuri împotriva unor ținte din Republica Islamică în ultimele zile.

Iran Nuclear site totally destroyed!

This video is from yesterday night,the National Nuclear Center of Iran has been bombed by NATO which caused an Earthquake of 5.5 magnitude in the nearby areas. This is a revenge attack by NATO, Iran supplied drones to Russia despite warnings! pic.twitter.com/KJtB3mpcjb