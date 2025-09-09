O lovitură cu potențial exploziv în plan diplomatic a fost confirmată marți de autoritățile israeliene, care au recunoscut oficial că au vizat conducerea politică a Hamas aflată în capitala Qatarului. Printre cei urmăriți se află Khalil al-Hayya, una dintre figurile-cheie ale organizației islamiste, scrie Jerusalem Post.

Potrivit unui comunicat comun al armatei israeliene (IDF) și al serviciului intern de securitate Shin Bet, operațiunea s-a concentrat asupra „liderilor care au orchestrat ani de activitate teroristă și care sunt direct responsabili pentru masacrul din 7 octombrie 2023”. Atunci, aproximativ 1.200 de israelieni și-au pierdut viața în urma atacurilor lansate de Hamas în sudul Israelului.

Deși moartea lui al-Hayya nu a fost confirmată oficial, surse din cadrul Guvernului israelian au declarat pentru The Jerusalem Post că acesta a fost una dintre țintele atacului.

ISRAEL JUST BOMBED DOHA Killing members of Hamas’s negotiation team. This is without question a violation of international law and a blatant act of terrorism. As disgusted as I am by Israel’s actions, I am equally appalled by the subservience and uselessness of Arab regimes… pic.twitter.com/DZen0D8auA — Hamza | حمزة (@SyrianRafidi) September 9, 2025

Un precedent periculos în capitala unui stat-mediator

Qatarul a reacționat prompt și virulent. „Statul Qatar condamnă cu fermitate atacul laș al Israelului, care a vizat clădiri rezidențiale în care se aflau membri ai Biroului Politic al Hamas, în capitala Doha”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari.

Oficialul a calificat acțiunea drept „o încălcare flagrantă a tuturor normelor și tratatelor internaționale” și un „risc grav pentru securitatea cetățenilor și rezidenților qatarezi”. Doha a avertizat că „nu va tolera acest comportament iresponsabil” și că „va apăra suveranitatea sa cu toate mijloacele diplomatice necesare”.

Un atac asumat, o semnalare de direcție politică

Lovitura aeriană de marți este cu atât mai neobișnuită cu cât a fost asumată deschis de IDF și Shin Bet — de regulă, astfel de acțiuni în afara granițelor israeliene sunt operate discret de Mossad, cum a fost și cazul eliminării lui Ismail Haniyeh la Teheran, în iulie 2024. Atunci, administrația Biden a acuzat Guvernul Netanyahu că ar fi blocat deliberat un posibil acord pentru eliberarea ostaticilor, preferând să elimine un actor esențial din ecuația negocierilor.

De această dată, surse israeliene au declarat că Statele Unite au fost informate în prealabil și că președintele Donald Trump ar fi aprobat operațiunea – o mișcare care ridică semne de întrebare asupra strategiei actuale a Washingtonului în dosarul Hamas-Israel, într-un moment în care presiunile pentru un acord de pace se intensifică.

Cine rămâne la masa negocierilor?

Timp de luni întregi, liderii Hamas aflați în exil au fost considerați prea valoroși în procesul de negociere pentru a fi vizați direct de Israel. Însă recentele atacuri par să arate o schimbare de paradigmă: dacă acești lideri sunt percepuți ca obstacole în calea unui acord — sau ca principali arhitecți ai masacrului din octombrie — statutul lor de „intangibili” dispare rapid.

În acest context, rămâne de văzut cine va continua să reprezinte Hamas în eventualele negocieri. Absența unor figuri consacrate, precum Haniyeh sau al-Hayya, ar putea genera o criză de reprezentare și legitimitate în interiorul organizației palestiniene.

Cât de adâncă este fisura dintre Israel și Qatar

Surprinzător, Mossad — cunoscut pentru operațiunile sale externe — ar fi fost menținut în afara acestei acțiuni, tocmai pentru a păstra relațiile relativ stabile cu autoritățile din Qatar, stat-cheie în arhitectura negocierilor din regiune. Astfel, atribuirea atacului armatei și serviciilor interne sugerează o decizie politică conștientă: un semnal adresat nu doar Hamasului, ci și țărilor care îi oferă adăpost.

Rămâne de văzut dacă acest episod va conduce la o recalibrare a poziției Qatarului în dosarul israeliano-palestinian sau dacă, dimpotrivă, va consolida axa de susținere regională pentru Hamas, în ciuda presiunilor venite dinspre Tel Aviv și Washington.

Atacul din Doha nu este doar o operațiune de eliminare a unor lideri teroriști. Este un mesaj politic, un test pentru alianțele fragile din Orientul Mijlociu și o încercare de a reconfigura masa negocierilor prin forță, nu prin diplomație. Cu o regiune deja tensionată, cu medieri în impas și cu o lume occidentală polarizată, rămâne întrebarea: poate fi stabilită pacea prin tăcerea armelor – sau doar prin înlocuirea celor care o împiedică?

