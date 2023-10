Israelul își cheamă acasă toți diplomații din Turcia după discursul amenințător susținut de președintele Erdogan

Israelul a decis să-și recheme acasă întreg personalul diplomatic din Turcia după discursul susținut de președintele turc Erdogan la un miting de susținere a Palestinei.

Ministrul de Externe al Israelului, Eli Cohen, a dispus măsura rechemării.

Eli Cohen a mai spus că Israelul își va evalua relațiile cu Turcia: ”Având în vedere declarațiile grave venite din Turcia, am ordonat întoarcerea reprezentanților diplomatici acolo pentru a efectua o reevaluare a relațiilor dintre Israel și Turcia”, arată skynews.

❗️ Israeli Foreign Ministry recalls all Israeli diplomatic representatives to Turkey amid Erdogan's "grave statements" - ministry head Eli Cohen.

