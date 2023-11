Imagini terifiante cu fotbaliștii naționalei Israelului baricadați pe autostradă de teama bombardamentului teroriștilor din Hamas au fost făcute publice chiar de către Federația de Fotbal din această țară, prin intermediul rețelelor de socializare.

Delegația israeliană a decolat în cursul zilei de vineri cu destinația Priștina, unde duminică întâlnește Kosovo, doar că drumul spre aeroport a fost unul presărat cu un eveniment nedorit.

Într-un clip video postat pe Twitter de către Federația Israeliană de Fotbal se poate observa cum șoferul autocarului naționalei a fost nevoit să oprească vehiculul undeva pe o autostradă, întrucât au început să sune alarmele de raid aerian.

Jucătorii și membrii staff-ului tehnic au coborât ulterior din autocar și s-au adăpostit într-un refugiu special amenajat, într-un șanț, pentru astfel de situații, chiar pe marginea autostrăzii respective.

Acest moment destul de delicat a fost transformat de către israelieni în pricină de motivare suplimentară în perspectiva acestor patru meciuri care ar putea culmina cu o calificare istorică a naționalei din această țară la Campionatul European. „Nimic nu ne va opri din drumul către EURO 2024!”, a fost mesajul ferm transmis prin intermediul acestei postări.

Nothing will stop us on our way to Euro 2024❗❗❗ pic.twitter.com/P51OLX6O2i