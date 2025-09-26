Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump

Autor: Veronica Andrei
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 20:58
521 citiri
Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump
Fostul premier britanic Tony Blair/FOTO:X/@Abdullah_Om3r03

Fostul premier britanic Tony Blair ar putea prelua conducerea unei administrații provizorii în Gaza, imediat după încetarea ostilităților dintre Israel și Hamas, potrivit unor informații publicate de Financial Times.

Prin intermediul propriului său think tank – Tony Blair Institute (TBI) – fostul lider de la Londra lucrează la un plan de reconstrucție și guvernare interimară a teritoriului devastat de război. Blair ar urma să fie numit la conducerea unui organism de supraveghere numit Gaza International Transitional Authority (GITA).

Surse citate de presă afirmă că Blair are sprijinul lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și fost consilier pe Orientul Mijlociu, dar și al lui Steve Witkoff, trimisul special al fostului președinte american.

Cum ar arăta planul

Potrivit documentelor, GITA ar urma să funcționeze inițial din orașul el-Arish, în Peninsula Sinai, și să intre ulterior în Gaza sub protecția unei forțe multinaționale. Construcția instituțională ar fi finanțată în principal de statele din Golf.

Planul prevede o echipă de până la 25 de experți coordonați de Blair și un consiliu de conducere cu șapte membri. Într-o etapă ulterioară, Gaza și Cisiordania ar urma să fie reunificate și treptat predate sub controlul Autorității Palestiniene, cu condiția ca aceasta să accepte reforme majore.

Susținere internațională

În ultimele luni, Tony Blair a participat la întâlniri internaționale pe tema reconstrucției post-conflict. În august, a fost prezent la o ședință prezidată de Donald Trump, în care s-a discutat atât situația actuală din Gaza, cât și scenarii pentru perioada de după război. Fostul lider american a prezentat ulterior ideea unor lideri din Turcia, Pakistan, Indonezia și din cinci state arabe, în marja Adunării Generale a ONU.

„Poate putem opri războiul chiar acum”, le-ar fi spus Trump, citat de publicația britanică.

Reprezentanții Tony Blair Institute au subliniat că discuțiile purtate până acum cu diverși actori internaționali pe tema reconstrucției Gazei nu au inclus în niciun moment ideea relocării forțate a populației.

Una dintre cele mai puternice federații din fotbalul mondial cere excluderea Israelului: „Am tăcut prea mult.”
Una dintre cele mai puternice federații din fotbalul mondial cere excluderea Israelului: „Am tăcut prea mult.”
Președintele Federației Turce de Fotbal, Ibrahim Haciosmanoglu, a expediat o scrisoare deschisă către FIFA, UEFA și către președinții asociațiilor naționale de fotbal, îndemnându-i să...
Hamas vede un moment de aur pentru Palestina. Un lider, despre victimele războiului din Gaza: „Nu ne vom face griji pentru viața lor” VIDEO
Hamas vede un moment de aur pentru Palestina. Un lider, despre victimele războiului din Gaza: „Nu ne vom face griji pentru viața lor” VIDEO
Un oficial de rang înalt al Hamas a apărat atacurile mortale din 7 octombrie asupra Israelului, declarând că acestea au creat un „moment de aur” pentru cauza palestiniană, în ciuda...
#Israel, #tony blair, #Gaza, #administrator , #Israel Fasia Gaza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Rasturnare de situatie: TAS a publicat decizia! Cati bani ia, de fapt, FCSB pentru Florinel Coman
Digi24.ro
"Acolo practic se murea". Marturia cutremuratoare a mamei unei fetite care a murit in sectia ATI de la Spitalul "Sf Maria" din Iasi
DigiSport.ro
De nicaieri! Simona Halep, mesaj pentru toata lumea: "Sa nu ma numiti norocoasa"

Fără Filtru Ep. 136 - Soția lui Kirk interzisă în România!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Adolescentul care a băgat spaima în școlile și spitalele din România a fost arestat preventiv. Este acuzat de DIICOT de săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist
  2. Ministrul Sănătății, de urgență la Iași, la spitalul în care 6 copii au fost uciși de o bacterie. "Există indicii că protocoalele sanitare nu au fost respectate"
  3. "Acolo practic se murea". Mărturia dureroasă a unei mame care și-a internat fetița la Spitalul "Sfânta Maria" din Iași pentru că era deshidratată și a luat-o moartă
  4. "Începe să o ia razna". Șeful diplomației ungare, atac fără precedent la Zelenski. Motivul declarației incendiare
  5. Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump
  6. Victor Ponta, victima farsorilor ruși. Fostul premier a crezut că vorbește cu fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko și a început că „dea din casă” VIDEO
  7. România vrea să fie o cărămidă în zidul anti-drone al NATO, care se ridică pe flancul estic. Anunț de la MApN
  8. Atacurile cibernetice care au paralizat aeroporturile la nivel mondial au avut un scop clar: haosul
  9. Trump a încheiat afacerea TikTok. A semnat ordinul executiv prin care aprobă ca rețeaua socială să continue să funcționeze în Statele Unite. Tranzacția, evaluată la 14 miliarde de dolari
  10. Bărbat din Giurgiu, plasat sub control judiciar după ce și-a amenințat fosta iubită cu un pistol. Femeia era în trafic cu mașina, iar el conducea o motocicletă deși n-are permis