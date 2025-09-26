Tony Blair, pregătit să conducă Gaza după război. Planul are sprijinul lui Donald Trump

Fostul premier britanic Tony Blair ar putea prelua conducerea unei administrații provizorii în Gaza, imediat după încetarea ostilităților dintre Israel și Hamas, potrivit unor informații publicate de Financial Times.

Prin intermediul propriului său think tank – Tony Blair Institute (TBI) – fostul lider de la Londra lucrează la un plan de reconstrucție și guvernare interimară a teritoriului devastat de război. Blair ar urma să fie numit la conducerea unui organism de supraveghere numit Gaza International Transitional Authority (GITA).

Surse citate de presă afirmă că Blair are sprijinul lui Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump și fost consilier pe Orientul Mijlociu, dar și al lui Steve Witkoff, trimisul special al fostului președinte american.

Cum ar arăta planul

Potrivit documentelor, GITA ar urma să funcționeze inițial din orașul el-Arish, în Peninsula Sinai, și să intre ulterior în Gaza sub protecția unei forțe multinaționale. Construcția instituțională ar fi finanțată în principal de statele din Golf.

Planul prevede o echipă de până la 25 de experți coordonați de Blair și un consiliu de conducere cu șapte membri. Într-o etapă ulterioară, Gaza și Cisiordania ar urma să fie reunificate și treptat predate sub controlul Autorității Palestiniene, cu condiția ca aceasta să accepte reforme majore.

Ads

Susținere internațională

În ultimele luni, Tony Blair a participat la întâlniri internaționale pe tema reconstrucției post-conflict. În august, a fost prezent la o ședință prezidată de Donald Trump, în care s-a discutat atât situația actuală din Gaza, cât și scenarii pentru perioada de după război. Fostul lider american a prezentat ulterior ideea unor lideri din Turcia, Pakistan, Indonezia și din cinci state arabe, în marja Adunării Generale a ONU.

„Poate putem opri războiul chiar acum”, le-ar fi spus Trump, citat de publicația britanică.

Reprezentanții Tony Blair Institute au subliniat că discuțiile purtate până acum cu diverși actori internaționali pe tema reconstrucției Gazei nu au inclus în niciun moment ideea relocării forțate a populației.

Ads