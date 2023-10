Gruparea Hamas transmite că luptătorii săi se luptă cu soldații israelieni în centrul și nordul Fâșiei Gaza, în contextul în care comunicațiile telefonice și serviciile de internet sunt în continuare întrerupte. Israelul a anunțat că-și extinde operațiunile la sol în teritoriul palestinian, măsură dublată de intensificarea atacurilor sale aeriene.

Hamas a declarat că militanţii săi din Gaza sunt pregătiţi să facă faţă atacurilor israeliene cu "toată forţa", după ce armata israeliană şi-a extins atacurile aeriene şi terestre asupra enclavei palestiniene.

Aripa armată a Hamas a declarat că luptătorii săi se confruntau cu trupele israeliene în oraşul Beit Hanoun din nord-estul Gaza şi în zona centrală Al-Bureij.

"Brigăzile Al-Qassam şi toate forţele de rezistenţă palestiniene sunt complet pregătite să înfrunte cu toată forţa agresiunea (Israelului) şi să zădărnicească incursiunile sale", a afirmat Hamas într-un comunicat la începutul zilei de sâmbătă.

„Aproximativ o sută de avioane de luptă” au fost folosite în bombardamentul israelian asupra Fâșiei Gaza peste noapte, care a distrus sute de ținte Hamas, potrivit generalului de brigadă Gilad Keinan șeful Forțelor Aeriene din Israel.

Într-o postare pe X, forțele israeliene l-au citat pe Keinan spunând că „obiectivul forțelor aeriene este clar – să distrugă tot ce este atins de mâna Hamas”.

Cu puțin timp înainte, semnalul mobil și internetul au fost întrerupte în Gaza. Iar locuitorilor din zona vizată li s-a cerut din nou să se retragă în sud.

Aproape orice comunicare cu oamenii din Gaza a devenit imposibilă, deoarece serviciile telefonice și de internet au fost întrerupte.

Corespondentul BBC pentru Orientul Mijlociu Tom Bateman a postat pe X în jurul orei 06.40 că oamenii din Gaza nu pot vorbi cu lumea exterioară „sau probabil între ei”.

Postarea sa a fost însoțită de o imagine a unui mesaj WhatsApp pe care l-a trimis cuiva din enclava asediată, care nu fusese transmis vineri de la 18.40.

Și alți jurnaliști spun, de asemenea, că niciunul dintre mesajele lor către oamenii din Gaza nu este transmis. Cu internetul și electricitatea oprite în Gaza, aproximativ 2,3 milioane de oameni care locuiesc acolo sunt rupți de lume, relatează Daily Express.

Al Jazeera, care a difuzat în timpul nopţii imagini în direct care arătau explozii frecvente în Gaza, a declarat că atacurile aeriene israeliene au lovit zone din jurul principalului spital din enclavă.

Reuters nu a putut verifica informaţiile privind atacurile din apropierea spitalului Al Shifa din oraşul Gaza.

Armata israeliană a acuzat vineri Hamas că a folosit spitalul ca scut pentru tunelurile şi centrele sale operaţionale, acuzaţie negată de grup.

Potrivit autoritățillor din zonă, au avut loc cele mai puternice bombardamentele de la începutul conflictului, iar atacurile au venit atât de pe mare, cât și din aer și terestru. Oficialii israelieni au ținut totuși să sublinieze că nu este o ofensivă pe scară largă, ci rămâne doar o incursiune limitată.

Tzahal a spus că, într-una dintre cele mai intense nopți de bombardamente de până acum, a lovit 150 de ținte subterane în partea de nord a Gazei, inclusiv ceea ce a numit „tuneluri teroriste, spații de luptă subterane și infrastructură suplimentară”.

Israelul a mai anunțat că un comandant de rang înalt al Hamas – Asem Abu Rakaba – a fost ucis. Acesta, susține Israelul, se ocupa de apărarea aeriană, inclusiv de dronele și parapantele folosite în atacurile din 7 octombrie, când 1.400 de oameni au fost uciși în Israel.

Este aproape imposibil de ajuns în Gaza. Devastarea de pe teren este aproape apocaliptică în unele zone, iar numărul morților, potrivit Ministerului Sănătății condus de Hamas, a crescut la peste 7.000 – aproximativ jumătate dintre aceștia ar fi copii.

O locuitoare din Gaza a declarat pentru BBC că dronele de supraveghere israeliene care zboară jos și sunt intimidante: „După apusul soarelui este foarte greu să ieși din casă, dronele de supraveghere zboară foarte aproape de oameni. Este intimidant. Întotdeauna ești îngrijorat că o rachetă te va lovi”.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q