Israelul și-a închis spațiul aerian după ce a fost atacat cu zeci de rachete lansate din Liban. Evreii sărbătoresc prima zi de Paște VIDEO

Statul israelian a fost atacat joi, 6 aprilie, cu zeci de rachete dinspre Liban. Gestul de agresiune a fost comis în prima zi de Paște, sărbătoare care la evrei se ține între 5 și 12 aprilie.

Armata israeliană anunță că zeci de rachete au fost lansate de pe teritoriul Libanului spre Israel. Agresiunea, petrecută în prima zi de Paște la evrei, are loc pe fondul tensiunilor crescânde din regiune, arată digi24.

Nu s-au anunțat momentan morți, nici răniți, și nici nu este clar ce grupare din Liban a lansat rachetele. Atacul a fost filmat de mai mulți israelieni care serbau prima zi de Paște, arată CNN.

Nu este clar nici cum a răspuns Israelul la această agresiune. Informațiile sunt contradictorii, mai amintește sursa citată.

Agenția de presă de stat din Liban susține că Israelul a răspuns cu focuri de artilerie, însă un ziarist care lucrează pentru platforma de presă Al-Manar afirmă exact opusul.

Cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu susține că prim-ministrul "primește informări în timp real despre situația de securitate și va analiza situația alături de liderii instituțiilor de securitate".

🚨Massive escalation as reportedly 30 plus Rockets fired from southern Lebanon into Israel in one hour. Despite Iron Dome, reports of damage coming in.

Ministrul israelian de Externe notează pe Twitter că statul va dispune ”toate măsurile necesare pentru a apăra oamenii și țara”. ”Aceasta nu este o coincidență”, mai scrie demnitarul după ce subliniază că în timpul atacului evreii sărbătoreau prima zi de Paște.

First day of Passover. As we sit at the holiday table, family and friends, Israel is facing rockets from south and north. This is not a coincidence. No one should test us, we will take all necessary measures to defend our country and people.