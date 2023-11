Israelul a reușit să doboare în spațiu o rachetă balistică, pentru prima oară în istoria sa militară VIDEO

Sistemul de apărare antirachetă Arrow a doborât o rachetă trasă de rebelii pro-iranieni Houthi din Yemen, în afara atmosferei Pământului. O rachetă balistică care viza orașul-port israelian Eilat a zburat aproximativ 1.600 de kilometri deasupra Peninsulei Arabe.

Acest lucru a fost anunțat de armata israeliană (IDF) pe pagina sa de pe rețeaua de socializare X.

Este pentru prima dată în istoria militară când o rachetă balistică a fost interceptată în spațiu, scrie The Telegraph.

IDF a publicat câteva detalii despre interceptare, dar se știe că Forțele Aeriene Israeliene au mai multe baterii ale sistemului Arrow 2, care utilizează rachete interceptoare hipersonice pentru a distruge ținte care se apropie la altitudini mari în afara atmosferei Pământului.

În declarația armatei israeliene, se spune că sistemele Forțelor Aeriene au urmărit traiectoria rachetei și au interceptat-o ​​în „momentul operațional” cel mai potrivit.

Ce se știe despre racheta Houthi doborâtă și despre sistemul de apărare antirachetă Arrow

Racheta balistică distrusă ar fi fost o rachetă Kader, o versiune îmbunătățită a Shahab-3 produsă în Iran.

Cu o lungime de peste 15 metri, Kader poartă un focos puternic exploziv, iar raza sa de acțiune le permite rebelilor Houthi să atace ținte în întregul Israelului.

Tocmai aceasta este amenințarea pe care sistemul Arrow, instalat pentru prima dată în urmă cu aproximativ 25 de ani, a fost conceput să o contracareze.

Proiectul comun SUA-Israel - Arrow a apărut din necesitatea de a oferi Israelului capacitatea de a se apăra după ce orașele israeliene au fost atacate de rachetele Scud irakiene în timpul primului război din Golf, în ianuarie 1991.

🔴 on October 30, Israel shot down a ballistic missile launched from Yemen towards Eilat. The missile penetrated into outer space, but was shot down by the Arrow missile defense system. pic.twitter.com/a1jSgQiBHe