Fotografia care ar putea explica nebunia Hamas. Legătura cu ambiția lui Netanyahu de a face pace în Orient

Thomas Friedman a urmărit conflictul israeliano-palestinian de aproape 50 de ani și scrie în The New York Times că a văzut israelieni și palestinieni făcându-și o mulțime de lucruri îngrozitoare unul altora.

Aatacatori sinucigași palestinieni aruncând în aer discoteci și autobuze israeliene sau avioane de luptă israeliene care lovesc cartierele din Gaza care găzduiesc luptători Hamas, dar provocând și victime masive în rândul civililor.

Dar nu a văzut ceva asemănător cu ceea ce s-a întâmplat weekendul trecut: luptători individuali Hamas adunând bărbați, femei și copii israelieni, privindu-i în ochi și împușcându-i în strigăte de „ Allahu akbar.”

Ultima dată când a asistat la acel nivel de barbarie a fost masacrul bărbaților, femeilor și copiilor palestinieni de către milițiile creștine în lagărele de refugiați Sabra și Shatila din Beirut în 1982, unde prima victimă pe care a întâlnit-o a fost un bărbat în vârstă cu o barbă albă și o gaură de glonț în tâmplă, notează Friedman.

„Deși nu îmi fac iluzii cu privire la angajamentul de lungă durată al Hamas pentru distrugerea statului evreu, mă întreb totuși astăzi: de unde a venit acest impuls asemănător ISIS pentru uciderea în masă ca scop principal? Nu capturarea teritoriului, ci crima simplă? Există ceva nou aici, care este important de înțeles.

Din moment ce nu pot intervieva conducerea Hamas, mă bazez pe experiența mea din regiune și iată cum văd asta, scrie Friedman.

Deși această operațiune a fost cu siguranță planificată de liderii Hamas cu luni în urmă, cred că originile ei emoționale pot fi explicate parțial printr-o fotografie apărută în presa israeliană pe 3 octombrie. Câțiva miniștri ai guvernului israelian plecaseră la Riad, Arabia Saudită, pentru prima lor vizită oficială făcută vreodată, pentru a participa la conferințe internaționale la sfârșitul lunii septembrie și începutul lunii octombrie, și a avut multă acoperire în presa israeliană.

