Fostul ambasador al Israelului în România a prezentat imaginile groazei și promite răzbunare: "Vom găsi fiecare animal terorist"

David Saranga, fostul ambasador al Israelului la București, a prezentat imagini groaznice cu victimele atacurilor teroriste.

"Imaginile pe care urmează să le vedeți sunt extrem de tulburătoare.

Am făcut parte dintr-o echipă care a intervievat medicii care au efectuat rapoarte de autopsie asupra victimelor masacrului Hamas. Femei. Bărbați. Copii.

Ne-au fost aduse mai multe cadavre într-o stare groaznică. Majoritatea au fost arse... În acest caz putem vedea un adult și un copil care au fost legați împreună (cu sârmă de fier).

Vom găsi fiecare animal terorist responsabil pentru aceste crime odioase.

Tineți minte asta. Hamas = ISIS", a scris el pe X.

Doctorul prezentat în imaginile publicate explică: "Acesta este corpul ars al unui adult. Ne putem da seama că a fost ars în timp ce încă era în viață pentru că are funingine în trahee. Nu puteau să îl împuște pentru că era închis într-un adăpost așa că au ars casa. De 31 de ani sunt medic legist și nu am văzut așa ceva", a spus doctorul Chen Kugel, șeful centrului de medicină legală.

