Rudele ostaticilor israelieni au luat cu asalt Parlamentul și au cerut eliberarea persoanelor răpite de Hamas

Rudele cetățenilor israelieni ținuți ostatici de Hamas în Fâșia Gaza au luat cu asalt o reuniune a Comitetului de Finanțe al Knesset (Parlamentul Israelului) și au cerut eliberarea ostaticilor, relatează The Times of Israel.

„Nu poți sta aici cât timp copiii noștri mor”, au strigat protestatarii. Au cerut deputaților să încerce o răscumpărare pentru ostatici. De asemenea, au propus dizolvarea guvernului.

Șeful comitetului de finanțe, Moshe Gafni de la Iudaismul Torei Unite, le-a spus rudelor ostaticilor că „înțelege” durerea protestatarilor și că plecarea partidului său din coaliția de guvernământ, așa cum caută unii alegători, „nu va ajuta. "

"Ați desființat un guvern din cauza hametz, dar pentru [ostatici] nu îl desființați", au strigat alții la președintele comisiei,Moshe Gafni, făcând referire la o luptă din 2022 pe tema valorilor religioase care a determinat un membru al coaliției foarte subțiri a guvernului anterior să iasă de la guvernare, provocând în cele din urmă prăbușirea acestuia.

"Am venit să ne facem vocea auzită", a declarat pentru The Times of Israel Noa Rahamim, al cărei văr, sergentul Matan Angrest, este deținut în Gaza.

Dozens of protesters calling for new elections blocked the entrance to the Knesset before being dragged off by law enforcement pic.twitter.com/FHhqCkq6Pk