Rebelii Houthi susținuți de Iran au tras cu rachete asupra unui distrugător al Marinei SUA în largul coastei Yemenului, într-o „escaladare semnificativă” cu forțele americane din Orientul Mijlociu, informează Daily Mail.

Marina militară americană (US Navy) a reţinut cinci persoane care au atacat o navă cisternă în Golful Aden, a anunţat luni, 27 noiembrie, armata SUA, precizând că nava comercială şi echipajul său sunt în siguranţă.

O navă a marinei americane a răspuns la un semnal SOS trimis duminică de vasul Central Park, care naviga sub pavilion liberian şi transporta acid fosforic.

Armatorul său este compania Zodiac Maritime, proprietatea unui om de afaceri israelian.

Houthi leader sent a letter to the World Food Program expressing his worries for the sudden halt in humanitarian aid to #Yemen

The Houthis spend $$$ on missiles, drones, terror musicals, and hijack ships instead of providing food for the people of #Yemenpic.twitter.com/aCtH3csoJF