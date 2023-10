Doi dintre comandanții de elită ai Israelului și mulți ofițeri au fost uciși în raidul Hamas, anunță armata israeliană

Colonelul Jonathan Steinberg, comandantul Brigăzii Nahal din Israel și colonelul Roi Levy, șeful unității Multidimensionale de elită, cunoscută sub numele de unitatea „Fantoma”, se numără printre zecile de soldați uciși în luptele cu militanții Hamas, a anunțat duminică, 8 octombrie, armata israeliană (IDF), citată de Business Insider.

„Comandantul Brigăzii Nahal, COL Jonathan Steinberg a fost ucis astăzi (dumincă 8 octombrie n.r) în timpul unei confruntări cu un terorist”, au declarat Forțele de Apărare Israelului (IDF) într-o postare pe X, cunoscută anterior ca Twitter.

Steinberg, în vârstă de 42 de ani, a fost ucis în timpul unui „schimb de foc” lângă Kerem Shalom, în sudul Israelului, la granița cu Gaza, a declarat un purtător de cuvânt al IDF pentru Israel National News.

Brigada 933 Nahal este una dintre principalele brigăzi de infanterie ale armatei israeliene.

IDF a dat publicității numele a 44 de soldați uciși în lupte, dintre care Steinberg era printre cei mai în vârstă. Steinberg este unul dintre cei mai înalți ofițeri israelieni uciși în luptă din memoria recentă, a spus The Times of Israel.

The head of the Multidimensional Unit unit, Col. Roi Levy was yesterday killed as his forces battled Hamas terrorists in Re'im. IDF says he "led his team bravely, engaged [the terrorists], and entered the battle first in Kibbutz Reim, in order to save citizens who were besieged… pic.twitter.com/bpXM5awSml