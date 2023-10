Războiul de la sol din Gaza ar putea fi „Mogadiscio pe steroizi”, spune generalul american David Petraeus

O ofensivă militară terestră a Forțelor de Apărare ale Israelului în Fâșia Gaza ar putea dura ani și ar implica lupte îngrozitoare, a declarat David Petraeus, care a servit ca general de top al SUA atât în ​​Irak, cât și în Afganistan.

Vorbind după atacurile brutale ale militanților Hamas asupra Israelului, care au provocat 1.400 de morți și mii de răniți, fostul director al Agenției Centrale de Informații a avertizat că o invazie terestră „ar putea fi Mogadiscio pe steroizi foarte repede”.

Citând incidentul din 1993 în care trei elicoptere americane Black Hawk au fost doborâte în capitala Somaliei, declanșând lupte urbane sângeroase în timp ce forțele americane se luptau să salveze supraviețuitorii accidentului, Petraeus a spus că armata israelieană (IDF) se confruntă cu o realitate similară în interiorul unui teritoriu ostil după ce se va angaja la sol.

„Dacă membri Hamas sunt la fel de creativi în apărare precum au fost în acel atac oribil, barbar, atunci veți vedea atacatori sinucigași, veți vedea dispozitive explozive improvizate, vor fi ambuscade, capcane și un cadru urban ce nu poate fi mai provocator”, a spus el.

Petraeus a spus că experiența sa personală de a conduce armate angajate în campanii brutale de contrainsurgență ar trebui să servească drept avertisment pentru IDF în cazul în care începe o invazie terestră.

Ads

„Îmi este greu să-mi imaginez un cadru mai dificil decât acesta și am fost unul care a comandat forțele într-o serie de operațiuni urbane majore”, a spus Petraeus. „Nu câștigi contrainsurgențele într-un an sau doi. De obicei, durează un deceniu sau mai mult, așa cum am văzut în Irak, așa cum am văzut în Afganistan”.

Bătălia pentru orașul Gaza va fi la fel ca aceea pentru Mosul, în Irak

Fostul director CIA și generalul în retragere al armatei americane David Petraeus a remarcat într-un interviu acordat CBS News că orașul Gaza este similar ca mărime cu Mosul din Irak, care a fost bastion al ISIS și că Israelul s-ar putea confrunta cu provocări similare dacă va intra în orașul Gaza. Nu în ultimul rând, Petraeus a vorbit despre greșelile făcute de americani când au invadat Irakul deoarece nu au avut un plan clar post război.

„Dacă intră, la un moment dat, armata trebuie să distrugă fiecare dintre aceste cartiere generale, baze, facilități, vor captura sau ucide lideri de rang înalt și vor face același lucru cu soldații de rând, adevărații extremiști, gândiți-vă ce efort necesită toate acestea.”

„A fost nevoie de nouă luni pentru a curăța orașul Mosul e clar că Israelul nu are nouă luni”

„Mosul avea o populație de dimensiuni similare în nordul Irakului când Statul Islamic a ocupat orașul, iar ISIS este o analogie bună aici pentru ceea ce a făcut Hamas. A fost nevoie de nouă luni pentru a curăța orașul, e clar că Israelul nu are nouă luni”, susține Petraeus.

Ads