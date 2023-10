The New York Times: Israel, de la războiul de șase zile, la războiul pe șase fronturi

Dacă îți pasă de Israel, ar trebui să fii mai îngrijorat decât oricând din 1967. Pe atunci, Israelul a învins armatele a trei state arabe - Egipt, Siria și Iordania - în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Războiul de șase zile. Astăzi, dacă te uiți cu atenție, vei vedea că Israelul luptă în Războiul pe șase fronturi, scrie editorialistul Thomas L. Friedman în The New York Times.

Acest război este purtat de și prin actori nestatali, state naționale, rețele sociale, mișcări ideologice, comunități din Cisiordania și facțiuni politice israeliene și este cel mai complex război de care am scris vreodată, spune autorul. Un lucru este foarte clar: Israelul nu poate câștiga singur acest război pe șase fronturi. Poate câștiga doar dacă Israelul și Statele Unite pot aduna o alianță globală.

Din păcate, Israelul are astăzi un prim-ministru, Benjamin Netanyahu, și o coaliție de guvernământ care nu poate produce cheia de boltă necesară pentru a susține o astfel de alianță globală. Cheia de boltă este de a declara încetarea expansiunii coloniilor israeliene din Cisiordania și revizuirea relațiilor Israelului cu Autoritatea Palestiniană, astfel încât acesta să devină un partener palestinian credibil și legitim care să poată guverna o Gaza post-Hamas.

Dacă Israelul le cere celor mai buni aliați ai săi să ajute statul evreu să-și caute dreptatea în Gaza, în timp ce le cere să privească în altă parte, în timp ce Israelul colonizează în Cisiordania cu scopul exprimat de anexare, asta este incoerent din punct de vedere strategic și moral.

Nu va funcționa. Israelul nu va putea genera timpul, asistența financiară, legitimitatea, partenerul palestinian sau aliații globali de care are nevoie pentru a câștiga acest război pe șase fronturi, susține Friedman.

Și toate cele șase fronturi se ascund acum vederii.

Distrugerea Hamas, primul front

În primul rând, Israelul poartă un război la scară largă împotriva Hamas în Gaza și în jurul acestuia, în care, putem vedea acum, Hamas are încă atât de multă capacitate reziduală încât a putut să lanseze un atac pe mare asupra Israelului, Marți și miercuri a tras cu rachete către orașul-port din sudul Israelului Eilat și orașul-port nordic Haifa.

Este terifiant să vezi câte resurse a deturnat Hamas pentru a construi arme, mai degrabă decât pentru a asigura traiul oamenilor în Gaza– și cât de eficient a ascuns asta de Israel și de lume. Într-adevăr, este greu de observat contrastul dintre sărăcia umană evidentă din Gaza și bogăția de armament pe care Hamas a construit și desfășurat-o.

Anexarea Cisiordaniei, un obiectiv declarat al coaliției Netanyahu

Visul Hamas a fost mult timp unificarea fronturilor din jur împotriva Israelului, la nivel regional și global. Strategia Israelului a fost întotdeauna să acționeze pentru a preveni acest lucru – până când această coaliție Netanyahu de supremaciști ultra-religioși evrei a ajuns la putere în decembrie anul trecut și a început să se comporte în moduri care au contribuit de fapt la promovarea unificării fronturilor anti-israeliene.

Cum așa? Supremaciştii evrei din cabinetul lui Netanyahu au început imediat să conteste status quo-ul de pe Muntele Templului din Ierusalim, care este venerat de musulmani drept Sanctuarul Nobil şi unde se află unul dintre cele mai sfinte locuri ale islamului, Moscheea Aqsa. Guvernul Netanyahu a început să ia măsuri pentru a impune condiții mult mai dure palestinienilor din Cisiordania și Gaza deținuți în închisorile israeliene. Și a făcut planuri pentru o extindere uriașă a coloniilor israeliene din Cisiordania pentru a preveni apariția unui stat palestinian. Acesta este primul guvern israelian care a făcut din anexarea Cisiordaniei un obiectiv declarat în acordul său de coaliție.

Pe lângă toate acestea, Statele Unite păreau să fie aproape de încheierea unui acord pentru ca Arabia Saudită să normalizeze relațiile diplomatice și comerciale cu Israelul – ceea ce ar fi fost încununarea efortului lui Netanyahu de a dovedi că Israelul ar putea avea relații normale cu state arabe și musulmane și nu trebuie să dea un centimetru palestinienilor.

Iranul, al doilea front

Ceea ce duce la al doilea front: Israelul împotriva Iranului și a celorlalți mandatari ai săi. Adică Hezbollah din Liban și Siria, milițiile islamiste din Siria și Irak și miliția Houthi din Yemen.

Toți au lansat în ultimele zile drone și rachete spre Israel sau asupra forțelor americane din Irak și Siria. Cred că Iranul, ca și Hamas, a văzut efortul SUA-Israel de a normaliza relațiile dintre Israel și statele arabo-musulmane ca pe o amenințare strategică care ar fi lăsat Iranul și reprezentanții săi izolați în regiune. În același timp, cred că Hezbollah și-a dat seama că, dacă Israelul ar distruge Hamas, așa cum a declarat, Hezbollah va fi următorul. Ar fi, de asemenea, mult mai slab fără ca Hamas să consume energia armatei israeliene. Prin urmare, Hezbollah a decis că, cel puțin, trebuie să deschidă un al doilea front scăzut împotriva Israelului.

Drept urmare, Israelul a fost forțat să evacueze aproximativ 130.000 de civili de la granița sa de nord, împreună cu zecile de mii de israelieni evacuați de la granița de sud-vest cu Gaza. Toată această deplasare pune un stres enorm asupra locuințelor și trezoreriei israeliene.

Rețelele sociale, al treilea front

Al treilea front este universul rețelelor sociale și al altor narațiuni digitale despre cine este bun și cine este rău. Când lumea devine atât de interdependentă, când — datorită smartphone-urilor și rețelelor sociale — nimic nu poate fi ascuns și ne auzim șoptind, narațiunea dominantă are o valoare strategică reală. Rețelele de socializare care au fost manipulate atât de ușor de Hamas, încât episodul cu o rachetă palestiniană care a lovit un spital din Gaza a fost inițial pus pe seama Israelului este profund deranjant, deoarece aceste narațiuni modelează deciziile guvernelor și politicienilor și relația dintre directorii executivi și angajații acestora.

Lupta intelectuală/filosofică dintre mișcarea progresistă internațională și Israel, al patrulea front

Al patrulea front este lupta intelectuală/filosofică dintre mișcarea progresistă internațională și Israel. Cred că unele elemente ale acelei mișcări progresiste, despre care îmi dau seama că este mare și diversă, și-au pierdut reperele morale în această problemă. De exemplu, am văzut numeroase demonstrații în campusurile universitare americane care, în esență, dau vina pe Israel pentru invazia barbară a Hamas, argumentând că Hamas este angajat într-o „luptă anticolonială” legitimă. Acești progresiști par să creadă că tot Israelul este o construcție colonială - nu doar așezările din Cisiordania - și, prin urmare, poporul evreu nu are dreptul nici la autodeterminare, nici la autoapărare în patria lor ancestrală, fie în granițele post 1967 sau cele dinainte de 1967.

Și pentru o comunitate intelectuală aparent preocupată de națiunile care ocupă alte națiuni și le refuză dreptul la auto-determinare, nu vezi multe demonstrații progresiste în campusul universitar împotriva celei mai mari puteri opresive din Orientul Mijlociu de astăzi: Iranul.

Pe lângă faptul că își zdrobește propriile femei care caută o mai mare libertate de gândire și vestimentară, Teheranul controlează efectiv patru state arabe – Liban, Siria, Yemen și Irak – prin mandatarii săi. Libanul nu a reușit să aleagă un nou președinte de un an în mare parte, deoarece Iranul refuză să le permită libanezilor să aibă vreun președinte care nu se va apleca întotdeauna în fața dorințelor și intereselor Teheranului. Din păcate, libanezii independenți sunt neputincioși să înlăture controlul Iranului asupra parlamentului și guvernului lor, exercitat în mare parte prin țeava armelor Hezbollah. Middle East Eye a raportat că, în 2014, Ali Reza Zakani, un reprezentant al orașului Teheran în parlamentul iranian, se lăuda cu modul în care Iranul guvernează acum în patru capitale arabe: Bagdad, Damasc, Beirut și Sana, Yemen.

A reduce această luptă incredibil de complexă a două popoare pentru același pământ la un război colonial înseamnă a comite fraudă intelectuală. Sau, așa cum scria scriitorul israelian Yossi Klein Halevi în The Times of Israel miercuri: „A da vina pe ocupație și consecințele ei în întregime asupra Israelului înseamnă a respinge istoria ofertelor de pace israeliene și a respingerii palestinienilor. A eticheta Israelul drept încă o creație colonialistă înseamnă a distorsiona povestea unică a întoarcerii acasă a unui popor dezrădăcinat, dintre care majoritatea erau refugiați din comunitățile evreiești distruse din Orientul Mijlociu.”

Dar iată ce este, de asemenea, corupt din punct de vedere intelectual: asimilarea narațiunii coloniștilor de dreapta israelieni, care acum este răspândită departe și larg în interiorul Israelului, că violența Hamas este atât de sălbatică încât în ​​mod clar nu are nimic de-a face cu tot ce au făcut coloniștii – așa că mai multe colonii sunt necesare.

Aceasta este o dispută teritorială între două persoane care revendică același teren, care trebuie împărțit cât mai echitabil posibil. Un astfel de compromis este piatra de temelie pentru orice succes împotriva Hamas, notează autorul care susține soluția cu două state.

Cisiordania, al cincilea front

Al cincilea front se află în interiorul Israelului și a teritoriilor ocupate. În Cisiordania, coloniștii evrei de dreapta îi atacă pe palestinieni, perturbând în același timp eforturile armatei israeliene de a ține un capac asupra acesteia, în colaborare cu forțele de securitate ale Autorității Palestiniene, conduse de Mahmoud Abbas. Trebuie să ne amintim că AP a recunoscut dreptul Israelului de a exista ca parte a acordurilor de la Oslo. Ar fi groaznic dacă acel front ar exploda într-o confruntare între AP și Israel, pentru că atunci ar fi puține speranțe de a obține vreodată ajutorul AP în guvernarea Gazei.

Dar nici nu va exista nicio speranță pentru asta dacă palestinienii din Cisiordania și din întreaga lume nu insistă să construiască o Autoritate Palestiniană mai eficientă, necoruptă. Acest lucru este mult întârziat – și nu este doar vina Israelului că nu s-a întâmplat. Palestinienii au și ei vina loc.

Divizarea internă din Israel, al șaselea front

Al șaselea front se află în interiorul Israelului, mai ales între cetățenii săi evrei. Acel front a fost mascat pentru moment, dar se ascunde chiar la suprafață. Este strategia politică durabilă a lui Netanyahu de guvernare: divide și stăpânește. El și-a construit întreaga carieră politică punând facțiuni ale societății israeliene unele împotriva altora, erodând tipul de unitate societală care este esențială pentru a câștiga războiul.

Guvernul său a dus această strategie la extrem după ce a preluat puterea în decembrie anul trecut și a luat imediat măsuri pentru a dezactiva Curtea Supremă israeliană de competențele sale de a verifica deciziile ramurilor executive și legislative. În acest proces, el a determinat zeci de mii de israelieni să iasă în stradă în fiecare sâmbătă pentru a-și proteja democrația și i-a determinat pe piloții din forțele aeriene și pe alți luptători de elită să își suspende antrenamente, spunând că nu vor servi o țară care se îndreaptă spre dictatură. A divizat și a distras Israelul și armata sa exact la momentul nepotrivit - nu că ar fi fost vreodată un moment bun.

Cum câștigi un război pe șase fronturi? se întreabă Friedman: doar cu o coaliție de oameni și națiuni care cred în valorile democratice și în dreptul la autodeterminare pentru toți oamenii. Până când și dacă Israelul nu va genera un guvern care poate genera acea coaliție, nu va avea timpul, resursele, partenerul palestinian și legitimitatea de care are nevoie pentru a distruge Hamas în Gaza. Va lupta mai ales alături de Statele Unite, ca singurul său aliat adevărat și durabil.

Și o mare parte din puterea acelei alianțe de astăzi se bazează pe Joe Biden și pe faptul că el aduce în această criză un set de principii fundamentale despre rolul Americii în lume, bine versus rău, democrație versus autocrație. Un alt președinte cu astfel de instincte s-ar putea să nu vină în curând.

Cu alte cuvinte, Biden a creat capital de lucru diplomatic – care vine cu o limită de timp – atât pentru israelieni, cât și pentru Autoritatea Palestiniană, care trebuie să-l folosească cu înțelepciune, conchide editorialistul The New York Times.

