Războiul urban din Gaza, mai sângeros decât cel din Irak. ”Copiii cărau alți copii răniți și fugeau. Cadavrele atârnau pe dărâmături“

Războiul din Gaza impune un cost brutal asupra civililor. Forțele armate israeliene spun că pun un accent considerabil pe protecția civilă. Cu toate acestea, bombardamentul Israelului asupra Gazei a fost intens, după standardele istorice. A aruncat 6.000 de bombe pe teritoriu în primele șase zile de război, o rată de muniție depășind cu mult campaniile americane și occidentale de combatere a terorismului.

La Mosul, de exemplu, coaliția condusă de americani a aruncat 7.000 în două luni, în cea mai intensă perioadă de bombardamente. Pe 30 octombrie, un fost comandant adjunct al Diviziei Gaza a IDF a declarat, pentru Financial Times: „Când soldații noștri manevrează, facem asta cu artilerie masivă, cu 50 de avioane deasupra capului care distrug orice mișcă”.Tacticile sunt modelate de modul în care o armată vede miza unui război, natura inamicului și pe cea a civililor din jur, scrie The Economist.

Pentru Israel, războiul din Gaza este „existențial într-un mod în care nici Mosul sau Marawi nu au fost”, spune Anthony King, de la Universitatea Exeter, referindu-se la o bătălie dintre armata filipineză și Stat Islamic, desfășurată în 2017. Oficialii israelieni descriu din ce în ce mai mult Hamas ca fiind asemănător cu Stat Islamic — un inamic cu care compromisul nu mai este posibil. Totodată, IDF nu are aceeași afinitate cu civilii palestinieni pe care forțele irakiene au avut-o cu compatrioții pe care îi eliberau.

Israelul a atacat tabăra de refugiați Jabalia

Israelul a atacat marți seară o tabără de refugiați din Fâșia Gaza, unde aproximativ 145 de oameni și-au pierdut viața. Zeci de clădiri au fost distruse, iar mai multe țări au criticat atacul sângeros care a afectat civilii.

Mohammad Al Aswad se afla la doar 100 de metri de tabăra de refugiați Jabalia din nordul Gaza când a spus că a auzit lovituri de rachete. „Am fugit ca un nebun spre zonă. Mi-am găsit familia în siguranță, dar scena era îngrozitoare, a declarat Al Aswad pentru CNN prin telefon din Fâșia Gaza. „Copiii cărau alți copii răniți și fugeau, cu un praf gri care umplea aerul. Cadavrele atârnau pe dărâmături, multe dintre ele nerecunoscute. Unele sângerau, iar altele erau arse“.

El a spus că majoritatea rudelor sale locuiesc în această zonă, împreună cu multe persoane strămutate. Zona afectată a fost atât de fierbinte încât și-a ars picioarele, a spus el.

„Oamenii erau isterici pentru că nimeni nu mai știa unde se află. Mai mult de 40 de case au fost complet demolate", a spus el.

„Am văzut femei care țipau și erau confuze. Nu știau dacă să plângă pentru că și-au pierdut copiii sau să alerge să îi caute, mai ales că mulți copii se jucau în cartier în momentul exploziei“, a adăugat Al Aswad.

„Oamenii răniți încercau să îi care pe cei dragi și să îi ducă la ambulanțe, indiferent dacă erau morți sau grav răniți. Alții își foloseau căruțele trase de măgari pentru a duce răniții la spitale“, a declarat Al Aswad.

IDF susține că a ucis „50 de teroriti“

Armata israeliană a confirmat încă de marţi atacul efectuat de brigada de elită „Givati“ la Jabalia, care, potrivit Israelului, este o „fortăreaţă militară“ a Hamas în nordul Fâşiei Gaza, folosită „pentru antrenamente şi desfăşurarea de activităţi teroriste“ şi unde se aflau „poziţii de tragere, tuneluri utilizate de combatanţii terorişti ca trecere spre coastă, precum şi un important arsenal de arme“.

IDF a declarat că a ucis peste 50 de „terorişti“ în atacul de la Jabaliya, între care Ibrahim Biari, comandantul Batalionului Jabalia, care - potrivit Israelului - a fost unul din comandanţii Hamas responsabili pentru trimiterea de luptători în Israel pentru a efectua atacurile din 7 octombrie. De asemenea, IDF mai spune că au fost găsite documente ale serviciilor operative la faţa locului.

Jabalia este cea mai mare dintre cele opt tabere de refugiați din Fâșia Gaza, potrivit principalei agenții a Națiunilor Unite care sprijină palestinienii din teritoriu.

Comparația cu Mosul

În celelalte războaie, spitalele palestiniene și alte centre de ajutor pentru civili au fost marcate pe hărțile militare israeliene ca zone fără lovituri. Unele au fost lovite în războaiele trecute, dar niciuna în mod intenționat, susține Israelul. În acest război, Israelul a ordonat evacuarea nordului Gazei, inclusiv a spitalelor – despre care spune că sunt folosite ca posturi de comandă Hamas. Conform legilor războiului, spitalele își pierd protecția specială dacă sunt folosite în scopuri militare. Dar, chiar și atunci, armatele le pot ataca doar „după o avertizare corespunzătoare” și „un termen rezonabil”.

Din nou, Mosul oferă un element de comparație. Este folosit spitalul orașului ca fortăreață. Comandanții au petrecut săptămâni întregi deliberând dacă ar putea fi atacat, spune generalul Jones, luând în considerare alte opțiuni, cum ar fi folosirea lunetiștilor. „Încet, în timp, a devenit clar că nu mai era un spital funcțional”. În cele din urmă, a fost lovit doar cu aprobarea prim-ministrului de atunci al Irakului. „Nu am auzit niciodată de niciun caz în care ai la dispoziție câteva zile pentru a evacua și a demonta un întreg spital”, spune un expert veteran în vătămarea civililor în timpul războiului, reflectând asupra cazului din Gaza. „Pur și simplu, nu este posibil”.

Geografia Gazei este mai puțin permisivă decât a oricăruia dintre aceste cazuri. Israelul le-a transmis la aproximativ 1,1 milion de civili să evacueze nordul Gazei, dar aproximativ o treime dintre aceștia au rămas pe loc. Mulți rezidenți sunt deja refugiați din alte locuri și se tem că, dacă pleacă, nu li se va permite niciodată să se întoarcă la casele lor. Cei care vor să evadeze nu pot merge în sud, în Egipt, care nu vrea să-și asume responsabilitatea pentru refugiați și a refuzat până acum să-și deschidă granița.

Israelul încă lovește părți din sudul Gazei, deși într-un mod mai limitat decât în nord. „Localnicii nu pot scăpa cu adevărat și nici luptele nu pot avea loc cu adevărat în zone deschise, departe de centrele urbane”, spune Amos Fox, un expert în războiul urban care a scris pe larg despre Mosul. „Lupta urbană [din Gaza] este auto-îngrăditoare și probabil mult mai costisitoare decât orice am văzut în ultimii câțiva ani”. Chiar și acei civili care s-au mutat în sud se confruntă cu o criză umanitară în creștere. Sistemul de sănătate din Gaza are o capacitate de doar 3.500 de paturi, potrivit Médecins Sans Frontières, cu mult sub ceea ce este necesar.

În Mosul, în schimb, Organizația Mondială a Sănătății a reușit să stabilească puncte de stabilizare traumatică pentru a oferi asistență medicală de urgență la 10-15 minute de linia frontului, cu spitale de campanie mai mari situate la o oră distanță. Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au un număr mic de „ofițeri de afaceri umanitare” încorporați în unitățile sale de luptă, ofițeri al căror rol este să încerce să răspundă nevoilor populației locale, dar aceștia sunt departe de a fi suficienți pentru a face față nevoilor și amplorii suferinței rezultate dintr-o ofensivă terestră. Politicienii israelieni au spus că nu vor trimite ajutor pentru civili până când toți ostaticii vor fi eliberați, deși oficialii recunosc că acest lucru se poate schimba pe măsură ce ofensiva se dezvoltă.

Ultimele trei săptămâni au fost grele pentru civilii din Gaza. Săptămânile următoare ar putea fi și mai grele, conchide The Economist.

