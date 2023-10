Israelul trebuie să decidă ce este esențial: „A da bine în ochii Occidentului sau a îngrozi mediul din Orientul Mijlociu”

Generalul israelian in rezervă Giora Eiland

General-maiorul israelian în rezervă Giora Eiland, fost șef de operațiuni al Tzahal și fost șef al Consiliului de Securitate Națională, a declarat la Canalul 12 că Israelul se află într-un „război existențial”. Ca atare, impactul asupra civililor din statul inamic alăturat ar putea trebui să fie extrem de mare, dar ar fi totuși considerat „proporțional”.

El îl citează pe fostul prim-ministru Ariel Sharon spunând: „Și evreii au dreptul să trăiască”.

Israelul trebuie să decidă care este esențial, spune el: „A da bine în ochii Occidentului sau a îngrozi mediul din Orientul Mijlociu?”

Cu toate acestea, chiar și în acest cadru, subliniază generalul, există cu siguranță loc pentru a oferi asistență umanitară cetățenilor din Gaza, dar aceasta trebuie făcută în cadrul unor parametri care servesc intereselor esențiale ale Israelului.

De exemplu, spune el, Israelul ar putea oferi o încetare a focului de 12 ore, timp în care ajutorul umanitar să fie permis să pătrundă în Fâșia Gaza - dar numai cu condiția ca și Crucea Roșie să intre și să vadă ostaticii și să le constate soarta, iar Spitalul Shifa, sub care Hamas își menține baza principală de operațiuni, este evacuat.

El spune că nu există niciun motiv pentru ca Israelul să ajute administrația Hamas din Gaza, „și cu siguranță nu cu combustibil”.

Nu este suficient ca Israelul să repete la nesfârșit că „Hamas este rău”, fără a crea spațiu maxim de manevră militară pentru a distruge Hamas din punct de vedere militar și administrativ, spune Eiland, citat de Times of Israel. El observă că, la fel ca în cazul naziștilor, Hamas din Gaza nu este doar o mașinărie de război, ci și o administrație care servește acea mașină și, de asemenea, trebuie demontată.

El sfătuiește, de asemenea, conducerea israeliană să folosească vizitele de solidaritate și sprijinul liderilor mondiali nu doar ca un exercițiu de relații publice, ci să-i îndemne să aprobe public pașii esențiali pentru a ajuta Israelul să distrugă Hamas, cum ar fi chemarea cetățenilor din Gaza să evacueze zonele în care Israelul încearcă se luptă cu teroriştii.

Ministrul israelian al Apărării Yoav Gallant anunţă sâmbătă că războiul împotriva Hamas a „intrat într-o nouă fază”, după o noapte de bombardamente intense şi unei incursiuni a armatei în Fâşia Gaza, relatează AFP.

„Am intrat într-o nouă fază în război. Ieri (vinery n.r), pământul s-a cutremurat la Gaza”, declară Yoav Gallant într-o înregistrare video publicată de serviciul său de presă.

Un purtător de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, anunţa anterior că ofensiva Tsahalului este abia „doar la început”.

„Forţele Tsahalului au intrat în Gaza şi şi-au lărgit operaţiunile”, anunţa el.

Sâmbătă, armata israeliană a bombardat neîncetat Fâşia Gaza, după o noapte de atacuri aeriene intense, care au distrus sute de clădiri, potrivit salvatorilor, la trei săptămâni de la începutul unui război declanşat de un atac Hamas la 7 octombrie, cel mai sângeros din istoria Israelului.

Într-o declarație de presă făcută tor sâmbătă, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a transmis un avertisment serios cu privire la evoluția conflictului cu gruparea Hamas din Fâșia Gaza. El a subliniat că acest război va fi unul „lung și dificil”, anunțând totodată și lansarea celei de-a doua faze a operațiunilor militare.

Această nouă fază a conflictului a început prin extinderea operațiunilor terestre. Până acum, accentul a fost pus pe campania de bombardamente desfășurată de armata israeliană. Se pare că urmează o etapă în care operațiunile terestre vor juca un rol crucial. Unul dintre principalele obiective este anihilarea capacităților militare ale Hamas și eliberarea celor peste 200 de ostatici ținuți de această grupare în urma atacului din sudul Israelului de pe 7 octombrie, atac soldat cu peste 1.400 de victime. În acest sens au fost trimiși pe teren cei mai buni comandanti și soldati.

Avertisment pentru plestinieni

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari, a lansat un „apel urgent" către cetățenii din nordul Fâșiei Gaza și din orașul Gaza să se mute „imediat“ spre sud.

Într-o postare pe X (fost Twitter), Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, a spus că aceștia vor putea să se întoarcă la casele lor atunci când „ostilitățile intense se vor încheia".

El a mai spus că Hamas le pune viețile în pericol prin plasarea de arme în zonele civile și că Israelul nu va uita atacurile brutale ale grupului din 7 octombrie.„Fereastra în care puteți acționa se închide", avertizează Hagari.

Hamas ar avea o ascunzători sub spitale Quds

Un grup umanitar care lucrează în Gaza afirmă că a primit ordinul israelian de a evacua spitalul al Quds. Societatea Semilună Roșie Palestiniană a afirmat că spitalul urma să fie „bombardat” într-o postare pe X.

Forțele de Apărare ale Israelului au publicat sâmbătă imagini de la interogatoriul unor luptători Hamas care au participat la masacrul din 7 octombrie din sudul Israelului, în care aceștia confirmă că gruparea are o ascunzătoare sub spitalul Shifa din orașul Gaza, potrivit „Times of Israel“.

Publicarea imaginilor a venit la o zi după ce purtătorul de cuvânt al Forțelor de Apărare ale Israelului, contraamiralul Daniel Hagari, a acuzat Hamas că are principala sa bază de operațiuni sub spital, cel mai mare din Fâșia Gaza.

„Avem dovezi concrete că sute de teroriști au invadat spitalul pentru a se ascunde acolo după masacrele din 7 octombrie”, a spus Hagari.

El spune că Israelul are informații că există mai multe tuneluri care duc la baza subterană, astfel încât liderii Hamas nu trebuie să intre în spital pentru a ajunge acolo. El a precizat că există și o intrare în complexul subteran din interiorul uneia dintre secțiile spitalului.

„Pentru a expune și distruge inamicul, nu există altă cale decât să intrăm cu forța pe teritoriul său. Această acțiune servește tuturor scopurilor războiului”, a spus el.

El a adăugat că cei de pe teren sunt susținuți de „focuri precise și puternice”, iar toți cei implicați în operațiunile continue sunt bine pregătiți și antrenați eficient.

IDF este „pregătit pentru orice scenariu posibil” în cazul unei escaladări regionale - în special la granița de nord cu Libanul, unde se află baza grupului militant Hezbollah, a adăugat șeful Statului Major israelian, Herzi Halevi, a declarat că „cei mai buni soldați operează acum în Gaza”.

Cea mai mare parte a luptelor ar putea avea loc în subteran

Rob Clarke, director al unității de apărare și securitate de la Civitas, a declarat că cea mai mare parte a luptelor pentru IDF ar putea avea loc în subteran, potrivit Sky News.

„Am asistat la slăbirea infrastructurii militare a Hamas de către aviație [și] de către artileria și loviturile israeliene din ultimele trei săptămâni, iar acest lucru a pregătit deja... spațiul de luptă pentru ca trupele IDF să poată intra”, a spus el. Analistul se așteaptă ca „cea mai mare parte a luptelor” să aibă loc în tunelurile subterane de sute de kilometri de sub Gaza.

Comentariile unor înalți oficiali israelieni care sugerează că va fi un război lung nu pot fi decât vești proaste pentru civili.

El a concluzionat spunând că este posibil să se urmărească dublul obiectiv de a distruge Hamas și de a returna ostaticii, dar că ar fi foarte dificil de realizat fără pierderi.

