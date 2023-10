Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut sâmbătă, 28 octombrie, Israelului "să oprească imediat această nebunie" şi să pună capăt "atacurilor" asupra Fâșiei Gazei.

"Bombardamentele israeliene care s-au intensificat aseară asupra Gazei au vizat din nou femei, copii şi civili nevinovaţi şi au adâncit criza umanitară în curs. Israelul trebuie să oprească imediat această nebunie şi să pună capăt atacurilor sale", a transmis Erdogan într-un mesaj postat pe X (fostă Twitter).

El a invitat de asemenea la un miting organizat de partidul său sâmbătă la Istanbul "unde vom afirma cu voce tare şi puternic că suntem alături de poporul palestinian împotriva persecuţiei Israelului". Şeful statului turc şi-a anunţat participarea la acest miting intitulat "Marea adunare pentru Palestina" şi care va avea loc pe terenul fostului aeroport Ataturk din Istanbul.

În zilele precedente, Erdogan şi-a înăsprit tonul cu privire la bombardamentele efectuate de Israel în Gaza ca represalii pentru atacul sângeros al Hamas din 7 octombrie ce a făcut 1.400 de morţi, potrivit israelienilor. El a anunţat miercuri că renunţă la toate planurile sale de a se deplasa în Israel şi a stigmatizat incapacitatea occidentalilor de a opri războiul din Gaza.

Probelemele recente ale președintelui Recept Erdogan cu Statele Unite au împiedicat Turcia să joace un rol potențial constructiv în fazele incipiente ale războiului Israel-Hamas, se arată într-o analiză a Council on Foreign Relations. Momentul și amploarea războiului dintre Israel și Hamas au pus Turcia și pe președintele acesteia, Recep Tayyip Erdogan, într-o situație dificilă.

