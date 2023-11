Tentativă de asasinare a președintelui palestinian Mahmoud Abbas. Cine a revendicat atacul

Una dintre gărzile de corp ale președintelui palestinian Mahmoud Abbas a fost împușcată mortal în timpul unei tentative de asasinat asupra liderului Autorității Palestiniene, ce a avut loc pe 7 noiembrie, după ce un grup din cadrul securității palestiniene din Cisiordania i-a dat un ultimatum de 24 de ore pentru a declara un „război global” împotriva Israelului.

"Una dintre gărzile de corp ale lui Abbas a fost împușcată, iar atacul a fost revendicat de organizația numită „Fiii lui Abu Jandal'", a scris publicația citată.

Gruparea face parte din cadrul instituției palestiniene de securitate din Cisiordania. Aceasta i-a dat anterior președintelui Abbas 24 de ore pentru a lansa un război împotriva Israelului în urma atacului acestuia asupra Fășiei Gaza, un teritoriu palestinian guvernat de gruparea islamistă palestiniană Hamas.

Gunfire targeted the convoy of Palestinian President Mahmoud Abbas.

▪️ The attack was claimed by 'Sons of Abu Jandal'.

▪️ The Sons of Abu Jandal had given Mahmoud Abbas a 24-hour ultimatum to take steps on Gaza and act against Israel. pic.twitter.com/EJ0bAM9i3Y