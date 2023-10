Forțele terestre israeliene sunt în Gaza: Sute de clădiri distruse. Familiile ostaticilor cer explicații guvernului după bombardamentele intense din encalvă

Forțele terestre israeliene se află în interiorul Fâșiei Gazei, după ce au intrat în enclavă în cursul nopții din nord, a declarat, sâmbătă dimineață, 28 octombrie, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Daniel Hagari.

Forțele israeliene „au intrat în Fâșia Gaza și au extins operațiunea la sol la care participă unități de infanterie, blindate, geniști și artilerie cu foc puternic”, a spus Hagari în timpul unei conferințe de presă la Tel Aviv.

„Forțele sunt în teren și continuă luptele”, a spus el fără a oferi mai multe detalii.

Cuvintele purtătorului de cuvânt al Forțelor de Apărare Israelului (IDF) confirmă că operațiunea militară a suferit o extindere semnificativă după ceea ce a descris anterior drept două „raiduri țintite”, care au avut loc miercuri noaptea și joi noaptea. După ambele raiduri forțele terestre sau retras după câteva ore.

Hagari a spus că armata nu a suferit pierderi în luptele de peste noapte și a adăugat: „Continuăm să facem totul pentru a ne menține forțele în siguranță”.

Video activity of the IDF Ground Forces in Gaza. pic.twitter.com/FWt0pFO53q