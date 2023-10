Israelul a înființat NILI, o unitate specială pentru a vâna teroriștii Hamas implicați în atrocitățile din 7 octombrie

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat spionilor de elită să vâneze și să asasineze „fiecare individ” implicat în atrocitatea din 7 octombrie, în timp ce duce un război în creștere pe două fronturi.

Israel a creat o unitate militară specială care să-i vâneze și să-i ucidă pe toții membrii Hamas care au luat parte la atacul sângeros de sâmbătă, 7 octombrie, când peste 1400 de oameni și-au pierdut viața și peste 200 au fost luați ostatici.

Agenția de Securitate din Israel, cunoscută sub numele de Shin Bet, a denumit noua unitate NILI, un acronim în ebraică pentru „Eternitatea Israelului nu va înceta”, scrie Jerusalem Post.

Înființarea unei unități speciale pentru a vâna fanaticii Hamas care au ucis 1.400 de oameni în urmă cu două săptămâni este ecoul „Operațiunii Mânia lui Dumnezeu” dusă de către Mossad pentru a asasina teroriștii din grupul palestinian Septembrie Neagră în urmă cu zeci de ani.

Ei uciseră sportivi israelieni în masacrul de la München din 1972, iar „Doamna de Fier” din Israel, Golda Meir, a ordonat asasinarea lor.

NILI va funcționa separat de alte unități concentrate pe eliminarea celulelor de atac și a oficialilor Hamas de rang înalt.

Membri NILI au misiunea de a urmări și elimina fiecare persoană care a jucat un rol în atrocitățile din sudul Israelului, potrivit JP.

Militarii de elită din Nili vor viza în mod special membrii unei unități speciale de comando ai Hamas, din aripa Nukhba a organizației teroriste, despre care Israelul crede că a efectuat atacurile.

Echipa însărcinată cu această misiune unică include atât agenți de teren, cât și personal de informații.

Forțele israeliene au susținut că au ucis câțiva comandanți Hamas în ultimele zile, în timp ce își continuă atacurile în Fâșia Gaza. Printre militanții de rang înalt ai Hamas se numără Ali Qadhi, un comandant în cadrul forței Hamas Nukhba, considerat un jucător cheie în atacul asupra regiunii de graniță, precum și pe Billal Al Kedra, despre care forțele israeliene spun că a condus raidul mortal al Hamas în Nirim.

Forțele Israeliene au publicat, săptămâna trecută, o schemă a organizării Hamas, ilustrând că structurile teroriste le coordonează pe cele administrative, iar forțele de securitate internă răspund în cele din urmă tot aripii militare și brigăzilor Izz-al Din al-Qassam, specializate în atacuri teroriste, asasinate și răpiri. Aparatele care vizează bunăstarea civililor sunt două ramuri disparate, sub 3 paliere militarizate.

