Un purtător de cuvânt al armatei afirmă că zeci de membri ai grupării teroriste și-au predat armele soldaților din nordul Fâșiei, susținând că aceștia s-au plâns de "conducerea Hamas pe care nu o mai poate contacta“, scrie Times of Israel.

Imagini difuzate sâmbătă din nordul Fâșiei Gaza au arătat un luptător al Hamas înmânând o pușcă de asalt în timp ce se preda, împreună cu alți zeci de palestinieni, trupelor israeliene. Șeful Statului Major al IDF, general-locotenentul Herzi Halevi, a declarat că armata începe să vadă prăbușirea sistemului de guvernare al grupului terorist în enclava de coastă.

În videoclip, bărbatul poate fi văzut trecând încet pe lângă un tanc în timp ce ține arma și încărcătorul deasupra capului, înainte de a le pune pe jos. Ceilalți palestinieni, care, la fel ca el, sunt îmbrăcați doar în lenjerie intimă, își ridică cărțile de identitate în timp ce stau vizavi de tanc, iar un soldat strigă ordine în arabă printr-un megafon.

"Încet, încet", îi spune soldatul bărbatului cu pușca de asalt.

Leaked footage from the northern Gaza Strip today shows an apparent Hamas operative slowly placing an assault rifle on the ground, as dozens of Palestinian men surrendered to IDF troops. pic.twitter.com/glEbGBj50i