O coloană mare de vehicule blindate israeliene a intrat marți, 12 decembrie, în orașul Jenin din Cisiordania și se află la intrarea în tabăra de refugiați.

S-a desfășurat și în jurul celor trei spitale din Jenin – două care sunt foarte aproape de tabăra de refugiați și unul care este mai departe, folosit când situația este destul de tensionată în interiorul taberei. De asemenea, în jurul unuia dintre aceste spitale, soldați israelieni cu difuzor cheamă bărbați înarmați să iasă din spital, potrivit Al Jazeera.

Patru palestinieni au fost ucişi marţi într-un atac cu dronă în timpul unui raid israelian asupra oraşului Jenin din Cisiordania ocupată şi a taberei sale de refugiaţi, au anunţat Ministerul palestinian al Sănătăţii şi agenţia oficială palestiniană de presă WAFA, relatează Reuters.

"Moral Army"

A Palestinian father is forced to carry his son himself into Jenin Government Hospital because the Israeli occupation army is blocking the movement of ambulances during the ongoing Israeli invasion of the city. pic.twitter.com/7YKbwnqIMB