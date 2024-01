Revoltă la Casa Albă. Personalul a fost relocat după un protest violent pro-Palestina, cu păpuși însângerate înfășurate în cearșafuri

Personalul Casei Albe a trebuit să fie „relocat” după ce mii de susținători pro-palestinieni au luat cu asalt clădirea, amenințând că vor sparge gardul de securitate și aruncând peste păpuși însângerate, ca parte a unei demonstrații uriașe care cere încetarea focului în Gaza.

Membri forțelor de securitate care apărau Casa Albă au îmbrăcat echipament anti-revoltă, în timp ce o gloată arunca spre ai cu păpuși și alte proiectile, scrie Daily Mail.

Videoclipul realizat la evenimentul de sâmbătă arată cum perimetrul metalic a fost avaria atât de tare încât porțiuni din acesta au fost rupt, forțând agenții Secret Service să țină piet mulțimii furioase.

Protestors have breached the reinforced gate and riot police have confronted them - other protestors began scaling the fence

