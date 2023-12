Cea mai neagră zi pentru armata israeliană de la declanșarea războiului în Gaza. Zece soldați, inclusiv doi ofițeri superiori, uciși într-o ambuscadă a Hamas

Nouă soldați ai Brigăzii Golani, Unitatea 669 a Forțelor Aeriene Israeliene, au murit într-unul dintre cele mai mortale incidente de ofensivă terestră de până acum, ducând bilanțul morților la 115. Un genist a fost ucis într-o ciocnire separată.

Doi comandanți israelieni de rang înalt și alți șapte soldați au fost uciși de Hamas într-o ambuscadă în suburbia Shejaiya din orașul Gaza, o zonă care a cunoscut lupte urbane intense în ultimele zile.

Locotenent-colonelul Tomer Greenberg, un comandant al Brigăzii Golani, care a luptat împotriva Hamas în timpul atacului teroriștilor asupra comunităților de la granița de sud a Israelului din 7 octombrie, a fost ucis în timpul unei încercări eșuate de a salva patru soldați răniți.

Într-unul dintre cele mai letale incidente pentru soldații israelieni de până acum în războiul de două luni din Gaza, Greenberg și mai mulți ofițeri superiori au fost uciși în lupte cu dispozitive explozive improvizate, în timp ce se trăgea asupra lor din clădiri.

Printre morți, anunțați miercuri de Forțele de Apărare Israeliene (IDF), se numără un alt colonel, trei maiori și mai mulți membri ai unei forțe de salvare.

Ultimele decese în lupte au survenit pe fondul temerilor legate de o escaladare rapidă a crizei umanitare din Gaza, în contextul în care ploile abundente de iarnă au lovit regiunea și după ce agențiile umanitare au raportat că stocurile de alimente pentru numărul mare de palestinieni care au fost strămutați în sudul Gaza s-au redus.

Un anunț în ebraică postat de Brigada Golani a descris ambuscada care a avut loc în apropierea pieței din Shejaiya. "În timp ce se efectuau căutări pentru a elibera clădirile din inima suburbiei Shejaiya, considerată o zonă aglomerată și plină de ținte teroriste, s-a produs o explozie puternică într-una dintre clădiri și mai mulți soldați din batalionul 13 au fost răniți", se arată în comunicat.

Potrivit relatărilor, soldații se apropiau de o clădire când au fost atacați pentru prima dată de la un etaj superior, inițiind un schimb de focuri în care au fost loviți de grenade și de o încărcătură explozivă, rănind grav patru dintre ei, care au fost izolați de restul echipei.

În timp ce soldații s-au dus să ajute primul grup, pe fondul temerilor că ar putea fi târâți într-un tunel, o a doua explozie i-a lovit. Un al treilea grup a încercat să se apropie pentru a-i evacua pe răniți și a fost, de asemenea, lovit de o explozie.

Ambuscada a avut loc în ciuda afirmațiilor zilnice ale oficialilor Tzahal, care susține că este aproape de a deține controlul operațional asupra unor bastioane cheie ale Hamas în nordul Fâșiei Gaza, scrie The Guardian.

