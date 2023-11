Ce a găsit Tzahal în spitalul Al-Shifa din Gaza. Aparatul pentru rezonanță magnetică, depozit de "genți rapide": "O iei și pleci" VIDEO

Armata israeliană a atacat principalul spital din Gaza în ceea ce oficialii militari descriu drept o „operațiune direcționată împotriva Hamas”.

Un martor ocular de la spitalul Al-Shifa a declarat pentru BBC că trupele Tzahal au interogat peste noapte oamenii.

Israelul a anunțat că a extins operațiunea „țintită” în interiorul spitalului Shifa din Gaza. Sunt vizate secții unde nu se mai află pacienți și personal medical.

„Forțele armate israeliene continuă operațiunea țintită din spitalul Shifa. Am găsit în interiorul spitalului: arme, materiale informative, tehnologie militară și echipamente militare. În plus, un sediu operațional a fost localizat cu ajutorul mijloacelor de comunicare Hamas și al tehnologiie militare”.

Armata israeliană a dat publicității imagini cu armele și echipamentele militare depistate în interiorul spitalului Al-Shifa - cel mai mare din Fâșia Gaza.

Miercuri, Israelul a declarat că a găsit „centrul operațional” al Hamas în spital, distribuind imagini cu arme și echipamente Hamas.

Hamas neagă că operează acolo, iar presa internațională afirmă că nu poate verifica în mod independent afirmațiile niciunei părți.

Șeful ONU pentru activități umanitare, Martin Griffiths, s-a declarat „îngrozit” de raidul israelian, în timp ce Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat că este „extrem de îngrijorată” pentru pacienți și personal, cu care a pierdut contactul.

BBC, care a comis o gafă monumentală relatând despre raidul israelian, afirmă că ar fi vorbit cu un jurnalist și un medic în interiorul spitalului pentru a afla ce se întâmplă acolo, în timp ce Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au furnizat noi detalii.

Khader, un jurnalist palestinian din Al-Shifa, a declarat pentru Rushdi Abualouf de la BBC că trupele israeliene dețin „controlul complet” asupra spitalului și nu au loc schimburi de focuri.

El a precizat că șase tancuri și aproximativ 100 de membri din trupele speciale au intrat în complex în timpul nopții. Forțele israeliene ar fi mers apoi din cameră în cameră, interogând personalul și pacienții.

Se pare că IDF le-a cerut tuturor bărbaților cu vârsta cuprinsă între 16 și 40 de ani să părăsească clădirile spitalului, cu excepția celor aflați în secțiile de chirurgie și de urgență, și să meargă în curtea spitalului.

Khader a declarat pentru BBC că soldații ar fi tras în aer pentru a-i forța pe cei rămași înăuntru să iasă, a spus Khader.

Cu toate acestea, Muhammad Zaqout, directorul care se ocupă de spitale în Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, a declarat pentru Al Jazeera că „nici un singur glonț” nu a fost tras – pentru că „nu există rezistenți sau deținuți” înăuntru.

Pe de altă parte, IDF afirmă că a început să transfere cantități mari de ajutoare sanitare de primă necesitate imediat după preluarea controlului asupra spitalului. Majoritatea pacienților palestinieni care au fost nevoiți să plece din spital din cauza conflictului ar fi revenit acum și sunt tratați inclusiv de medici israelieni transferați temporar la Al-Shifa.

Yesterday, IDF soldiers successfully transferred medical supplies while conducting searches for terrorist infrastructure within the Shifa Hospital in Gaza.

While Hamas exploits Gazan civilians for its own survival, the IDF provides humanitarian aid in order to minimize civilian… pic.twitter.com/yLtT2vs23T