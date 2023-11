Țara arde și aliații lui Netanyahu se ceartă pe bani. Banca centrală a Israelului a cerut guvernului să nu aloce fonduri care nu sunt vitale pentru finanțarea războiului

Ministrul de Finanțe al Israelului Bezalel Smotrich și Benny Gantz șeful partidului „Albastru și Alb”/ FOTO: Times of Israel

În Israel au loc dispute aprinse pe marginea rectificării bugetare, principalul subiect de tensiune fiind alocarea de fonduri pentru școlile ultra-ortodoxe și coloniștii din Cisiordania, în plin război.

Cabinetul de război din Israel a examinat o propunere de modificare a bugetului care prevede redirecționarea a 30,5 de miliarde de shekeli (circa 7,5 miliarde de euro) pentru apărare și deblocarea a sute de milioane de shekeli pentru ultra-ortodocși și coloniști. Banca centrală a Israelului și sute de economiști au cerut, de asemenea, guvernului să elimine fondurile care nu sunt vitale pentru finanțarea războiului.

Potrivit ministrului israelian al Finanțelor, Bezalel Smotrich, membru al Partidului Național Religios, de extrema dreaptă, revizuirea bugetului constă în redirecționarea a 17 miliarde de shekeli (aproape 4,2 miliarde de euro) doar pentru operațiuni militare, iar 13,5 miliarde de shekeli (puțin peste 3,3 miliarde de euro) pentru nevoi civile pe timp de război.

Însă atât ministrul Economiei, Nir Barkat, membru al partidului Likud, al premierului Benjamin Netanyahu, cât și generalul în rezervă și șeful partidului „Albastru și Alb”, Benny Gantz, au rezerve în privința revizuirii, întrucât prevede alocarea a sute de milioane de shekeli pentru școlile ultra-ortodoxe și coloniști. Cei doi cer ca toți banii să fie alocați pentru război, în caz contrar urmând să voteze împotrivă. Însă cele șase voturi din partea lui Gantz și Barkat nu sunt suficiente pentru a opri aprobarea revizuirii bugetului în cabinetul de război înainte de ca documentul să ajungă în Knesset, notează The Times of Israel.

Disputa privind alocarea de fonduri pentru colonii vine într-un moment sensibil pentru Israel, care încearcă să mobilizeze sprijinul internațional pentru războiul din Gaza.

Chiar și în țările prietene Israelului, inclusiv în Statele Unite, există o neliniște profundă cu privire la extinderea continuă a așezărilor evreiești pe teritoriul pe care palestinienii îl doresc ca nucleu al unui viitor stat independent.

Josep Borrell, șeful politicii externe a UE, a declarat că este „îngrozit” de aceste fonduri, scrie Reuters. „Aceasta nu este autoapărare și nu va face Israelul mai sigur. Coloniile reprezintă o încălcare gravă a dreptului internațional umanitar (DIU) și sunt cea mai mare responsabilitate a Israelului în materie de securitate”, a declarat el la X.

Conform acordului de coaliție pe care Netanyahu l-a încheiat cu Smotrich și cu șefii altor partide religioase și de extremă-dreapta după alegerile de anul trecut, miliarde de dolari trebuie să fie puse deoparte pentru partidele ultraortodoxe și de extremă-dreapta pro-settler.

„Un pumn în ochiul poporului”

O sursă apropiată partidului lui Gantz a declarat luni că bugetul prezentat Guvernului este „un pumn în ochiul poporului”. Bugetul încă nu a fost făcut public, dar, potrivit sursei respective, modificările propun creșterea finanțării pentru yeshivot la 500 de milioane de shekeli (123 milioane de euro), alocarea a 400 de milioane de shekeli (aproape 99 milioane de euro) pentru Ministerul Misiunilor Naționale, „al cărui obiectiv nu este clar” și care este condus de partidul lui Smotrich, și triplarea sumei convenite pentru creșterea salariilor în școlile private ultraortodoxe.

Liderul opoziției, Yair Lapid, a cerut luni Guvernului Netanyahu să nu aprobe modificările la buget. Potrivit lui Lapid, dorința de finanțare a unor capitole politice pe vreme de război este „o dovadă suplimentară că statul Israel luptă pentru existența sa cu o armată de eroi, dar cu un guvern greșit și cu un prim-ministru greșit”.

Costul total al războiului la 53 de miliarde de dolari

Banca centrală a Israelului a prezentat cea mai detaliată evaluare de până acum a implicaţiilor economice ale războiului cu Hamas, în timp ce instituţia continuă să se abţină de la reducerile ratei dobânzii în favoarea stabilizării pieţelor, scrie Bloomberg.

O perspectivă actualizată a departamentului de cercetare al băncii a estimat „efectul brut" al conflictului asupra Israelului la 198 de miliarde de shekeli (53 de miliarde de dolari), cheltuielile pentru apărare reprezentând mai mult de jumătate din total. Preţul fiscal al războiului a fost estimat anterior la 180 de miliarde de shekeli în 2023-2024 de către Leader Capital Markets, Ministerul de Finanţe afirmând că războiul comportă costuri de aproape 270 de milioane de dolari în fiecare zi.

De asemenea, echipa de cercetare internă a Băncii Israelului şi-a redus proiecţiile de creştere economică, aşteptându-se în prezent ca produsul intern brut să crească cu 2% în acest an şi anul viitor - faţă de estimările anterioare de 2,3% în 2023 şi 2,8% în 2024. Ministerul de Finanţe are aceeaşi prognoză privind PIB-ul pentru acest an, cu o creştere ceva mai slabă în viitor.

În paralel cu noile previziuni de luni, comitetul monetar a lăsat rata cheie la 4,75%, în conformitate cu toate previziunile. Shekel-ul s-a tranzacţionat mai puternic faţă de dolar după anunţ.

În urma deciziei, guvernatorul Amir Yaron a avertizat că „ramificaţiile fiscale" ale războiului vor dăinui pe termen mediu, îndemnând guvernul la prudenţă în timpul elaborării noului buget.

În Israel se desfăşoară o dezbatere privind modificările aduse bugetului actual, oficialii băncii centrale criticând reticenţa guvernului de a elimina cheltuielile pentru programele religioase şi pentru coloniile din Cisiordania, într-un moment de maximă tensiune bugetară generat de război.