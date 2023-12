Tzahal găsește tuneluri sub casele de vacanță ale liderilor Hamas. Intrare secretă descoperită sub pătuțul unui bebeluș

Forțele israeliene au anunțat duminică, 17 decembrie, că au descoperit tuneluri sub casele de vacanță din Gaza folosite de lideri de rang înalt ai Hamas, precum și un alt puț situat sub pătuțul unui copil în nordul Fâșiei, în timp ce luptele pe scară largă au continuat pe întreg teritoriul.

Trupele Brigăzii a 7-a blindate au percheziţionat birourile comandantului batalionului Khan Younis din Hamas şi casele de vacanţă ale mai multor comandanţi de rang înalt Hamas, inclusiv liderul grupării teroriste palestiniene din Gaza, Yahya Sinwar, au declarat Forţele de Apărare ale Israelului.

Soldiers of the Nahal Infantry Brigade’s 931st Battalion have uncovered a Hamas tunnel hidden underneath a baby crib in a home in northern Gaza’s Jabaliya, the IDF says.

In footage published by the IDF, a company commander in the 931st Battalion gives a tour in English of the… pic.twitter.com/7mbQA2tArB