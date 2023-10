Manifestații pro-palestiniene în mai multe țări europene. Mii se oameni au cerut guvernului israelian să „oprească bombardarea Gazei”

Manifestații pro-palestiniene au loc în toată lumea. Preț de câteva ore, capitala britanică a fost blocată de o mare de oameni. Susținătorii cauzei palestiniene au organizat un marș până în fața reședinței premierului britanic. Au fost însă demonstrații similare și în Italia sau Germania. În Franța, unde nivelul de alertă a fost ridicat încă de vineri seara la maximum, nu au avut loc demonstrații, în schimb au fost alerte cu bombă la Luvru și Versailles.

O mare de manifestanți pro-palestinieni a mărșăluit prin centrul Londrei cerând încetarea acțiunii militare israeliene în Fâșia Gaza.

Demonstranții fluturau steaguri palestiniene în drumul lor spre Downing Street, reședința oficială și biroul premierului britanic Rishi Sunak, și au cerut guvernului israelian să „oprească bombardarea Gazei”. Înainte de a începe Marșul pentru Palestina, poliția a transmis avertismente manifestanților că oricine va flutura steaguri sau alte însemne care exprimă sprijinul Hamas sau pentru alte grupuri teroriste va fi arestat. Steagurile palestiniene nu sunt considerate o încălcare a legii.

Sute de manifestanţi s-au adunat sâmbătă în faţa sediului BBC din Londra, Broadcasting House, înaintea unui marş pro-palestinian, după ce postul naţional public de televiziune din Marea Britanie s-a confruntat cu critici în ultimele zile pentru că şi-a menţinut poziţia editorială de a nu-i descrie pe militanţii Hamas drept terorişti, relatează The Guardian.

Poliţiştii au fost staţionaţi în apropiere de Piaţa Portland.

