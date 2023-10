Salvarea de către un general israelian în rezervă a familiei fiului său din mâinile luptătorilor Hamas care au atacat un kibuț este comparată cu cea a personajului interpretat de Liam Neeson în seria „Taken”.

Jurnalistul premiat Amir Tibon se afla acasă în Nahal Oz, un kibuț la granița cu Gaza, când Hamas a atacat comunitățile de-a lungul graniței, pe 7 octombrie.

Pe măsură ce zgomotele focurilor de armă s-au apropiat de camera de siguranță pe care familia lui Amir o avea, și-a sunat tatăl, pe Noam Tibon, un general-maior pensionar în vârstă de 62 de ani, care locuiește în Tel Aviv.

La aflarea veștii, bunicul, specializat în combaterea terorismului, i-a răspuns fiului său: „Ai încredere în mine, voi veni.” „Știa că voi veni. Aceasta este profesia mea, nimeni nu mă poate opri”, a declarat Noam pentru NBC Nightly News.

“You have to be quiet. Trust me, I will come”

