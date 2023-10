Imaginile care arată că racheta care a lovit spitalul palestinian a fost lansată din Gaza. ”A fost trasă greșit de Jihadul Islamic” VIDEO

Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au lansat un videoclip despre care susține că arată cum o rachetă din Gaza a fost responsabilă pentru explozia unui spital palestinian care a ucis sute de oameni marți noapte, 17 octoambrie.

Înregistrarea video arată spitalul Al Ahli şi o parcare din oraşul Gaza, comparând imagini aeriene înainte şi după incidentul ucigaş. Forţele de Apărare Israeliene (IDF, armata) au declarat că nu se văd cratere care rezultă în mod obişnuit în urma unui atac aerian.

IDF a acuzat organizaţia militantă palestiniană Jihadul Islamic din Fâşia Gaza pentru acest atac. Jihadul Islamic a respins acuzaţia.

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Jonathan Conricus, a declarat pentru CNN că IDF au dovezi ale unei conversaţii între membri Hamas interceptate de Israel în care aceştia spuneau că "se pare că a existat o defecţiune sau o explozie a unei rachete care a aterizat în interiorul Fâşiei Gaza".

În plus, cu puţin timp înainte de incident, o salvă de rachete fusese lansată din secţiunea centrală sau nordică a Fâşiei Gaza spre Israel. Acest lucru a fost înregistrat de sistemul radar al Israelului, a precizat Conricus.

Daniel Hagari, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, spune că IDF a concluzionat că gruparea palestiniană Jihadul Islamic este responsabilă pentru lovitura de la spitalul Al Ahli din Gaza. „Am făcut o evaluare imediată cu toate părțile relevante ale IDF”, a spus el.

Hagari a continuat spunând că Hamas a lansat mai multe rachete spre Israel, la ora locală 18:15, chiar înainte de bombardarea spitalului. Apoi, la ora 18:59, 10 rachete au fost trase spre PiJ dintr-un cimitir din apropiere. Chiar atunci, a fost raportată explozia de la spitalul din orașul Gaza, a adăugat Hagari.

