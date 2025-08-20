Israelul a lansat prima etapă a atacului împotriva Fâșiei Gaza. Este vorba despre o operațiune „fără precedent”, transmite presa israeliană

Israelul a lansat primele etape ale atacului planificat împotriva Fâșiei Gaza, iar forțele israeliene se află deja la periferia orașului Gaza, miercuri, după confruntări cu Hamas de o amploare fără precedent, potrivit presei israeliene, relatează AFP.

„Am început operațiunile preliminare pentru atac. Vom crea condițiile pentru a-i aduce înapoi pe ostatici”, a declarat la televiziune Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene.

Anterior, ministrul israelian al apărării Israel Katz aprobase un plan în vederea cuceririi orașului Gaza de către armata israeliană și a ordonat mobilizarea a 60.000 de rezerviști care să ia parte la operațiune.

De asemenea, mai devreme în cursul zilei, armata israeliană anunțase că a ucis zeci de combatanți Hamas în timpul respingerii unui atac al brațului armat al mișcării islamiste palestiniene, care, la rândul său, susține că a ucis un număr nedeterminat de soldați israelieni.

Potrivit presei israeliene, este vorba de un atac de o amploare fără precedent împotriva trupelor israeliene din Fâșia Gaza de la începutul războiului declanșat de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului, la 7 octombrie 2023.

UN ATAC „EXCEPȚIONAL” AL BRAȚULUI ARMAT AL HAMAS

„Astăzi, în jurul orei 9:00, peste 15 teroriști au ieșit pe mai multe ieșiri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 în sudul Khan Younis” (sudul Fâșiei Gaza), se arată într-un comunicat al armatei. Atacatorii „au lansat un atac combinat cu focuri de armă și rachete antitanc în direcția postului. Mai mulți dintre cei care încercau să se infiltreze în post au fost eliminați în lupte corp la corp și în atacuri aeriene de sprijin”, a relatat armata israeliană.

„Un soldat al Tsahal (armata israeliană - n.r.) a fost grav rănit și alți doi au fost ușor răniți” în incident, potrivit armatei, care afirmă că a ucis „10 teroriști” în total și a difuzat imagini ale loviturilor sale aeriene.

Alți opt atacatori au reușit să se retragă în tunel.

„Incidentul este încă în curs, iar trupele continuă operațiunile pentru localizarea și eliminarea lor”, a transmis armata.

Potrivit lui Doron Kadoch, jurnalist la radioul militar israelian, este vorba de un atac „excepțional” de la începutul războiului. Acesta viza răpirea unor soldați, în contextul în care Israelul și Hamas au ajuns la un acord preliminar pentru eliberarea ostaticilor răpiți pe 7 octombrie și pentru un armistițiu în teritoriul palestinian, a afirmat postul de televiziune israelian Channel 12.

Într-un comunicat, Brigăzile Ezzedine al-Qassam, brațul armat al Hamas, au raportat „un raid efectuat în această dimineață” de luptătorii săi „asupra unei poziții inamice recent stabilite în sud-estul Khan Younis”, se afirmă în text.

Sprijiniți de mortiere, combatanții „au luat cu asalt locul și au țintit mai multe tancuri (...), case în care erau baricadați ocupanții (soldați israelieni - n.r.)”, explică ramura armată a Hamas, care susține și că a ucis „un șef de tanc”.

Aripa armată a Hamas asigură că unul dintre combatanții săi „s-a aruncat în aer în mijlocul soldaților” israelieni, „lăsând morți și răniți”, fără a menționa pierderi în rândurile sale.

Solicitat de AFP, un purtător de cuvânt al armatei israeliene a negat aceste ultime afirmații, în special în ceea ce privește un atac sinucigaș și orice încercare de răpire a militarilor săi.

