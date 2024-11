Al doilea atac asupra reședinței premierului Netanyahu: Rachete de semnalizare au căzut în grădină VIDEO

Două rachete de semnalizare au fost trase sâmbătă spre reședința premierului israelian Benjamin Netanyahu din orașul Caesarea din nordul Israelului și au căzut în grădină, a anunțat poliția, potrivit Reuters.

Netanyahu și familia sa nu se aflau acolo și nu au fost raportate pagube. Președintele Israelului, Isaac Herzog, a condamnat incidentul într-o postare pe X și a declarat că este în curs o anchetă.

„Incitarea împotriva prim-ministrului Benjamin Netanyahu depășește toate limitele. Aruncarea unei rachete de semnalizare în reședința sa în această seară depășește o altă linie roșie", a declarat, de asemenea, ministrul Securității, Itamar Ben-Gvir, pe X.

🔥A new targeting of Netanyahu, this time by Israelis. 2 light bombs were fired from the beach in the direction of Netanyahu's house in Caesarea.The shooter ran away.

Searches are underway with the help of a helicopter and firing flares pic.twitter.com/6L6JSvUUnQ