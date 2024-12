Israelul a lovit mai multe ţinte Houthi din Yemen. Cel puțin șase persoane au murit FOTO/VIDEO

Israelul a lovit mai multe ţinte din Yemen care au legătură cu mişcarea Houthi, aliniată Iranului, inclusiv Aeroportul Internaţional din Sanaa, iar presa Houthi afirmă că şase persoane, cel puţin, au fost ucise, relatează Reuters.

Şeful Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat că urma să se îmbarce într-un avion de pe acel aeroport când acesta a fost atacat. Un membru al echipajului avionului a fost rănit, a spus el.

Tedros a afirmat că se afla în Yemen pentru a negocia eliberarea angajaţilor ONU deţinuţi şi pentru a evalua situaţia umanitară.

”În timp ce eram pe cale să ne îmbarcăm în zborul din Sanaa… aeroportul a fost bombardat. Unul dintre membrii echipajului avionului nostru a fost rănit”, a arătat el, într-o declaraţie.

”Turnul de control al traficului aerian, salonul de plecări – la doar câţiva metri de locul unde ne aflam – şi pista au fost avariate”, a spus el, adăugând că el şi colegii săi sunt în siguranţă.

Armata israeliană a afirmat că, pe lângă atacul de la aeroport, a lovit infrastructura militară din porturile Hodeidah, Salif şi Ras Kanatib de pe coasta de vest a Yemenului. Ea a atacat, de asemenea, centralele electrice de la Hezyaz şi Ras Kanatib.

Agenţia de ştiri Saba, controlată de Houthi, a afirmat că trei persoane au fost ucise în atacul de la aeroport şi alte trei la Hodeidah, în timp ce alte 40 au fost rănite în urma atacurilor.

Tot joi, reprezentanţii Houthi au afirmat că sunt gata să răspundă rapid atacului şi să întâmpine ”o escaladare cu altă escaladare”, a relatat televiziunea Al Masirah, deţinută de Houthi.

Houthi au lansat în mod repetat drone şi rachete către Israel, în ceea ce ei descriu ca acte de solidaritate cu palestinienii din Gaza.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat într-un interviu pentru Channel 14 că Israelul se află doar la începutul campaniei sale împotriva Houthi. ”Abia începem cu ei”, a spus el.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a descris atacurile aeriene ale Israelului de joi ca ”alarmante în mod special”, după ”un an de acţiuni escaladatorii ale Houthi”, a afirmat un purtător de cuvânt al ONU.

Guterres este îngrijorat de riscul unor noi escaladări şi le cere părţilor implicate să înceteze acţiunile militare şi să acţioneze cu stăpânire de sine, a afirmat purtătorul de cuvânt, adăugând: ”El a avertizat că loviturile aeriene asupra porturilor de la Marea Roşie şi aeroportului din Sanaa prezintă riscuri serioase pentru operaţiunile umanitare, într-un moment în care milioane de oameni au nevoie de ajutor pentru salvarea vieţii”.

