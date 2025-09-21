Revolta Israelului, după ce Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina: „Nu promovează pacea!”

Duminica, 21 Septembrie 2025, ora 18:34
Revolta Israelului, după ce Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut statul Palestina: „Nu promovează pacea!”
Benjamin Netanyahu, premierul Israelului FOTO X/@Kahlissee

Război al declarațiilor între Israel și o parte dintre statele occidentale. Statul aflat în conflict militar a criticat Marea Britanie, Canada și Australia pentru poziția „pro-Palestina”.

Duminică, 21 septembrie, cele trei state vorbitoare de limba engleză au anunțat recunoașterea statului Palestina. Practic, este vorba despre o schimbare majoră de politică externă și despre o răcire a coeziunii cu SUA. Totodată, alte state occidentale ar urma să urmeze exemplul Marii Britanii, Canadei și Australiei în zilele următoare.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța păcii pentru palestinieni și israelieni și a unei soluții cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat premierul britanic Keir Starmer într-un comunicat de presă.

Decizia este în mare parte simbolică, dar le oferă palestinienilor o poziție diplomatică mai puternică și posibilitatea de a încheia tratate internaționale. Totuși, ea nu schimbă realitatea dramatică din Fâșia Gaza, unde războiul a provocat distrugeri masive și o criză umanitară acută, sau din Cisiordania ocupată, unde presiunile coloniștilor și armatei israeliene cresc constant.

Potrivit ministerului palestinian al sănătății, peste 65.000 de persoane au fost ucise în Gaza din octombrie 2023, inclusiv mii de copii. Oficialii locali au raportat că numai în orașul Gaza, atacurile israeliene au ucis cel puțin 34 de persoane peste noapte.

Ministrul Securității, Itamar Ben-Gvir, unul dintre cei mai radicali oameni din guvern, a catalogat gestul statelor occidentale drept „o recompensă pentru criminali”, referindu-se la atacul comis de Hamas în octombrie 2023, în urma căruia 1.200 de persoane au fost ucise și alte 251 au fost luate ostatice, conform bilanțului israelian.

Israelienii au transmis, de asemenea, o declarație de presă pe X:

„Israelul respinge categoric declarația unilaterală de recunoaștere a unui stat palestinian făcută de Regatul Unit și alte țări. Această declarație nu promovează pacea, ci, dimpotrivă, destabilizează și mai mult regiunea și subminează șansele de a obține o soluție pașnică în viitor (...).

Acțiunile politice menite să atragă un public electoral intern doar dăunează Orientului Mijlociu și nu sunt de ajutor. În schimb, dacă țările care au semnat această declarație doresc cu adevărat să stabilizeze regiunea, ele ar trebui să se concentreze pe presiuni asupra Hamas pentru a elibera ostaticii și pentru a se dezarma imediat”, a transmis Israel, printre altele.

