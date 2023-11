Mesaj de descurajare trimis din Israel către România: ”Nimic nu ne va opri!” VIDEO

Echipa națională de fotbal din Israel se află în cursă directă cu România pentru calificarea la Euro 2024, meciul direct dintre cele două echipe urmând să aibă loc în Ungaria, la 18 noiembrie.

Până atunci, israelienii s-au deplasat în Kosovo pentru partida care va avea loc duminică, 12 noiembrie, amânată din cauza războiului cu Hamas.

Decolarea spre Kosovo a fost însă întârziată de un nou atac al teroriștilor Hamas, pe contul de Twitter al federației israeliene fiind publicat un material filmat în care se vede cum fotbaliștii coboară din autocar pentru a se adăposti într-un șanț.

”Nimic nu ne va opri în drumul spre Euro 2024”, e mesajul descurajant trimis adversarilor Israelului, inclusiv România.

Nothing will stop us on our way to Euro 2024❗❗❗ pic.twitter.com/P51OLX6O2i