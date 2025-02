Mii de israelieni au ieșit pe străzi pentru a aduce un ultim omagiu familiei Bibas, simbol al tragediei din 7 octombrie 2023 FOTO/VIDEO

Mii de oameni s-au adunat miercuri dimineaţa, 26 februarie, pe şoselele din Israel pentru a urmări cortegiul funerar care transportă rămăşiţele lui Shiri Bibas şi ale celor doi băieţei ai ei, Ariel şi Kfir, simboluri în Israel ale tragediei petrecute la 7 octombrie 2023, când Hamas a dezlănţuit din Fâşia Gaza un atac transfrontalier fără precedent, relatează AFP.

Traseul procesiunii care transportă sicriele şi familia a fost făcut public pentru ca israelienii să se poată aduna la diferite intersecţii pentru a-şi aduce un ultim omagiu.

„În această miercuri, îi vom însoţi pe Shiri, Ariel şi Kfir pe ultimul lor drum”, se arată într-un comunicat emis în numele lui Yarden Bibas, tatăl văduv, şi al cumnatei sale, Dana Siton Silberman.

All of Israel is with the Bibas family at these emotional moments 🫶🏼😢 pic.twitter.com/GOM9Hzkv7s

Procesiunea a pornit din Rishon Letzion, un oraş situat la sud de Tel Aviv, spre Nir Oz, kibbutzul familiei Bibas din sudul Israelului, aflat la aproximativ 100 de kilometri distanţă. Traseul procesiunii care transportă sicriele şi familia a fost făcut public pentru ca israelienii să se poată aduna la diferite intersecţii pentru a-şi aduce un ultim omagiu.

Israel is painted orange today!

Thousands took to the streets to accompany The Bibas family on their last trip!

The funeral route is full of Israeli flags and orange balloons pic.twitter.com/I64p7rqYQ1