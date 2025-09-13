Potrivit unor surse citate de publicaţia The Washington Post, agenţia israeliană de informaţii externe Mossad a refuzat să execute o operaţiune terestră de asasinare a unor lideri Hamas aflaţi în Qatar. Planul fusese elaborat în ultimele săptămâni, în contextul negocierilor tensionate privind eliberarea ostaticilor israelieni din Gaza.

Deşi oficial Israelul a anunţat marţi, 9 septembrie, că a vizat „ţinte de rang înalt” ale Hamas aflate în Qatar, nicio declaraţie nu a făcut referire la Mossad. Informaţiile obţinute de WP relevă motivul: directorul Mossad, David Barnea, s-a opus unei intervenţii directe, care ar fi pus în pericol relaţiile fragile cu autorităţile de la Doha — relaţii construite cu migală în ani de negocieri tăcute.

Qatarul joacă de ani buni rolul de intermediar între Israel şi Hamas, găzduind lideri ai grupării palestiniene şi facilitând schimburi de prizonieri şi armistiţii temporare.

Îndoieli în interiorul establishment-ului israelian

Refuzul Mossadului de a-şi implica agenţii într-o operaţiune la sol reflectă diviziunile din interiorul structurilor de securitate israeliene. Chiar dacă există un consens privind necesitatea neutralizării liderilor Hamas — inclusiv cei din afara teritoriilor palestiniene — momentul ales pentru intervenţie a fost intens contestat.

La data atacului, în Qatar se aflau mai mulţi lideri ai Hamas implicaţi în negocierile intermediare privind eliberarea ostaticilor israelieni, în baza unei propuneri a administraţiei Trump. O ofensivă directă risca să submineze definitiv aceste discuţii.

Alternativa aleasă: un atac aerian de la distanţă

În lipsa sprijinului Mossadului, autorităţile israeliene au optat pentru o variantă cu risc politic mai mic: un atac aerian cu rachete lansate de la distanţă. Oficial, Tel Avivul nu a confirmat victimele, însă Hamas a transmis că liderii săi de rang înalt, inclusiv Khalil al-Hayya, au supravieţuit. În schimb, au fost ucişi membri ai delegaţiei palestiniene şi un ofiţer qatarez.

Un oficial israelian citat anonim a recunoscut, imediat după atac, că „Israelul nu i-a atins pe cei pe care îi voia”. Faptul că Mossadul nu a fost implicat ar putea explica parţial eşecul acţiunii.

Tensiuni între Barnea şi Netanyahu

Decizia directorului Mossad de a bloca operaţiunea terestră a fost motivată şi de calculul strategic: Qatarul este unul dintre puţinii actori cu care Israelul poate comunica indirect cu Hamas. „Mossad consideră Qatarul un intermediar valoros. Nu poţi arde podurile dacă vrei să mai negociezi”, a explicat un oficial apropiat dosarului.

Însă premierul Benjamin Netanyahu pare să fi pierdut răbdarea cu procesul diplomatic. Potrivit mai multor surse, atacul de marţi a fost şi o reacţie la două incidente grave produse cu o zi înainte: uciderea a şase civili israelieni în Ierusalim, într-un atentat revendicat de Hamas, şi o ambuscadă în Gaza soldată cu moartea a patru soldaţi israelieni.

Reacţii internaţionale şi calcul politic

Atacul a provocat un val de critici. Qatarul l-a condamnat public, acuzând o „trădare a eforturilor diplomatice”. Într-o intervenţie în Consiliul de Securitate al ONU, premierul qatarez Mohammed bin Abdulrahman Al Thani a reafirmat angajamentul ţării sale de a continua medierea, „în ciuda extremismului unor guverne”.

Netanyahu, la rândul său, a acuzat Qatarul că adăposteşte lideri terorişti: „Dacă nu-i predaţi, o vom face noi.”

Analiştii politici notează că ostilitatea bruscă a lui Netanyahu faţă de Qatar contrastează cu politica dusă anterior de acelaşi lider: în 2018, Israelul şi Qatar au ajuns la un acord prin care fonduri qatareze au fost trimise în Gaza, cu girul Mossadului, pentru a susţine stabilitatea economică a regiunii. La acea vreme, Israelul chiar a deschis un birou de legătură la Doha, prin intermediul Mossadului.

Netanyahu, presiuni interne şi calcule electorale?

Unele surse apropiate puterii israeliene susţin că Netanyahu ar fi decis atacul din 9 septembrie pentru a submina propunerea administraţiei Trump privind un acord de eliberare a ostaticilor sau pentru a lansa un avertisment către alte state din Golf care sprijină ideea unei Palestine independente.

Există şi suspiciuni legate de dorinţa premierului de a se distanţa public de Qatar, mai ales după ce în presa israeliană au apărut informaţii privind influenţa excesivă a unor consilieri ai săi care ar fi promovat interesele Qatarului la nivel înalt.

„Aceeaşi persoană care a cerut Qatarului să primească Hamas, să îl finanţeze şi să intermedieze negocieri, se declară acum inamic declarat al regimului de la Doha. Dacă vrei să transmiţi că nu mai eşti aliatul Qatarului, un atac militar este cea mai clară cale”, comentează analistul Nimrod Novik.

În plan internaţional, incertitudine totală

La nivel diplomatic, momentul alegerii unei astfel de operaţiuni rămâne problematic. Administraţia Trump avansase o nouă propunere care prevedea eliberarea a 48 de ostatici în schimbul unui acord de încetare a focului, coordonat direct de preşedintele SUA. Sursele afirmă că Hamas lua în calcul oferta, dar Israelul a lovit înainte ca negocierile să avanseze.

Nu este clar dacă şi când vor fi reluate tratativele. Între timp, Adunarea Generală a ONU a votat o rezoluţie care sprijină soluţia celor două state şi cere în mod explicit încheierea dominaţiei Hamas asupra Gazei.

